Вижте как косата ни разкрива колко сме стресирани

И зследователи от университета на Исландия и от Националния институт по обществено здраве в Мексико заедно с учени от Техническия университет в Дрезден, Германия, са открили, че нивата на стрес може да се отчетат въз основа на съдържанието на кортизол в косата, съобщи електронното издание "МедикълЕкспрес".

#Cortisol concentrations in your hair may reveal how stressed you have been @PLOSGPH https://t.co/Hc3mu5hvjA https://t.co/MGtpjg3cdY