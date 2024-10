Как Антарктика от най-студеното място на Земята се превърна в едно от най-горещите места за почивка

А нтарктика, най-студеният и отдалечен континент на Земята, доскоро беше територия, известна единствено на смелчаците и учените. Днес обаче, благодарение на бързото развитие на туристическата индустрия, това забравено царство привлича десетки хиляди туристи от цял свят.

(Видеото е архивно: Фотограф засне най-големия айсберг в света)

Съвременните луксозни кораби предлагат комфорта на първокласен хотел, а за най-смелите се откриват приключенски възможности като къмпинг сред айсбергите и наблюдение на китове от каяк. Но колкото и магично да звучи това ново лице на Антарктика, то носи със себе си и сериозни предизвикателства за природата на този уникален континент.

🧵 Last austral summer over 100,000 tourists visited Antartica.



Antarctic tourism is growing rapidly, and many people are wondering whether they should go - or whether anyone should.



I’ve been working as a guide in Antarctica since 2016, and this is what I think. pic.twitter.com/aQetwo5APu — Nina Gallo @ninabgallo.bsky.social 🇦🇺 🇦🇶 🇪🇺 (@NinaBGallo) April 13, 2023

Ръстът на пътуванията до Антарктика започна доста преди бума на туризма след COVID-19 пандемията. Международната асоциация на туроператорите на Антарктида (IAATO) следи броя на туристите, посещаващи Белия континент, от началото на 1990-те години. По онова време около 7000 души годишно предприемали това пътуване.

През последното десетилетие броят на туристите се увеличи значително. През зимата на 2017 г. Антарктика беше посетена от малко под 44 000 души, а през настоящата година този брой надхвърли 122 000.

Днес посещението на най-студения континент на Земята е по-достъпно и луксозно от всякога.

Само преди няколко десетилетия пътуването до Антарктика беше много по-опасно и неудобно - пътниците плаваха на по-малки кораби, много от които бяха бивши „ледоразбивачи“ от Русия, Канада и други полярни нации. Пътешествието тогава съвсем не беше луксозно.

I'm not just a movie and Duke hoops guy, I dabble in travel writing too.

Here is a piece I just wrote for CNN on why travel to Antarctica is exploding right now.

If nothing else, you will see some amazing pictures I took on my visit earlier this year.https://t.co/27WGGVh4DF pic.twitter.com/LWCEveNyDU — Jason Evans (@JasonDukeEvans) October 28, 2024

Робин Уест, вицепрезидент на Seabourn и генерален мениджър на експедициите, споделя, че когато за първи път е посетил региона през 2002 г., повечето кораби са разполагали с двуетажни легла и общи бани. „Всяка вечер записвахме имената си на дъска, за да изберем дали вечерята ще е спагети или лазаня“, спомня си Уест.

Някои от корабите дори са нямали прозорци, през които да се вижда океанът.

Круизни компании като Lindblad и National Geographic са помогнали за популяризирането на Антарктика, а в последните години компаниите са направили значителен скок към първокласното изживяване, предлагайки на борда луксозни апартаменти, гурме ресторанти и дори спа центрове.​За да се чувстват комфортно в студеното време, на пасажерите се предоставя специална екипировка, която ги поддържа топли и сухи, докато се разхождат сред пингвини и тюлени.

Екологични предизвикателства

Растящият брой на туристите тревожи някои експерти заради възможното въздействие върху околната среда. Изследване от 2022 г., публикувано в списание Nature, показва, че снегът в Антарктика се топи по-бързо заради туристическите посещения. Черните сажди от димните комини на круизните кораби се натрупват върху леда, като привличат слънчева светлина и така водят до преждевременно топене на тонове сняг.

Inhospitable to humans, yet affected by all we do. That’s Antarctica. Let's protect it 🚨❄️🇦🇶 #CCAMLR pic.twitter.com/DmfzFlrc85 — Lewis Pugh Foundation (@LewisPughFDN) October 23, 2024

Според еколози засиленото човешко присъствие в Антарктика води и до увеличаване на нивата на въглероден диоксид в регион, който досега не е бил свикнал с подобни нива.

Операторите на круизни кораби са наясно с екологичните предизвикателства. Пътниците получават подробни инструкции да не носят храна или други замърсители със себе си, когато слизат в Антарктика. Също така, те са инструктирани да не лягат върху снега и да поддържат дистанция от животните, за да предотвратят заразяването на дивата природа с бактерии и вируси, пренасяни от хората.

Държавите, които извършват туризъм и изследователска дейност в Антарктика, са подписали т. нар. Антарктически договор, според който в района не трябва да се строят постоянни структури за туристически цели – с други думи, в Антарктика няма хотели. IAATO наскоро започна да следи разхода на гориво от круизните кораби в Антарктика, а някои оператори вече използват електрическо задвижване, когато е възможно, за да намалят емисиите на сажди и въглероден диоксид.

Междувременно круизните компании инвестират милиарди долари в изграждането на специално построени луксозни експедиционни кораби.

Нови форми на антарктически туризъм

Напоследък се появи нова категория антарктически пътувания - т. нар. „круизни посещения“, които позволяват на пътниците да наблюдават Антарктида, без да слизат на сушата. Тези посещения често включват по-големи кораби и са по-достъпни за широката публика. IAATO съобщава, че още през 2017 г. около 7000 пътници са участвали в "круизно" пътуване. През последния сезон този брой надхвърли 43 000, което представлява увеличение от над 500%.

„Тези масови круизни линии предлагат по-бюджетен начин за посещение на региона – дори и без да слизате на Антарктида,“ споделя Макданиел от Cruise Critic. „И макар да не можете да видите пингвини и тюлени толкова отблизо, както при слизане, пак ще имате възможност да ги наблюдавате, както и китове и различни видове птици.“

Независимо дали с луксозните нови кораби или чрез „круизни“ посещения, пътуването до Антарктида предоставя шанс за среща с друг свят – величествени айсберги, гигантски ледници и уникална дива природа – и никога не е било по-достъпно за туристите.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase