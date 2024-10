Разкриха какво представлява тайната "врата" в Антарктика (СНИМКИ)

У чени наскоро забелязаха необичайна формация в Google Maps в Източна Антарктика, която породи разнообразие от спекулации и теории в социалните медии. Според много от потребителите, изображението прилича на масивна ледена врата.

"Вратата" е открита близо до японската станция Шова. Разпространиха се спекулации, като някои хора я описват като тайна нацистка база, портал на извънземни или дори ваканционната къща на Голямата стъпка.

"Вратата" беше първоначално забелязана от потребител на Reddit, който публикува координатите "69°00'50″ S 39°36'22″ E: и зададе въпроса: “Масивна врата в Антарктика?” Тази публикация бързо привлече вниманието на интернет потребителите.

Теориите варират от бункери до скрит град в земята..

Учените предоставиха по-просто и практично обяснение. Бетан Дейвис, глациолог (бел. ред. учен, специализиран в изучаването на ледниците) от университета в Нюкасъл, разгледа координатите с помощта на Google Earth и поясни, че това е просто естествена формация.

“Тази област е покрита с бързо движещ се морски лед”, обясни тя. “Това, което виждаме, е айсберг, заседнал в плитка вода, който се топи на място. В същия район има много други айсберги.”

This mysterious “doorway” has been discovered on google maps in Antarctica. Conspiracy theories suggest it could be a plane’s door but scientists say it could have formed from fast sea ice where shallow water could exist. What are your thoughts? #news #strange #viral #Trending pic.twitter.com/DX6wkTwe4C