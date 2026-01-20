Любопитно

Как липсата на секс влияе на здравето според учените

Безсексуалният живот често се смята за заплаха за здравето, особено за хормоните, сърцето и психичното здраве

20 януари 2026, 06:40
Как липсата на секс влияе на здравето според учените
Източник: iStock/Getty Images

Б езсексуалният живот често се смята за заплаха за здравето, особено за хормоните, сърцето и психичното здраве. Разгледахме кои от тези опасения са подкрепени от науката и кои се считат за митове.

Защо сексуалният живот е важен?

Науката не определя норма за честотата на секса и не разглежда въздържанието като фактор, който автоматично вреди на здравето.

Според английско проучване, хората, които остават сексуално активни, имат средно по-високо качество на живот и по-високи показатели за емоционално благополучие. Тези резултати отразяват корелация, а не причина. Намаляването на интереса към секса често се дължи на хронично заболяване, депресия и стрес. Тези фактори могат едновременно да повлияят както на благосъстоянието, така и на интимността.

Как безсексуалният живот влияе на мъжете

Простата

Големи проучвания и мета-анализи показват, че мъжете, които еякулират по-често, имат средно по-нисък риск от рак на простатата. Този ефект е независим от това дали еякулацията се случва по време на партньорски секс или мастурбация. Важно е да се подчертае, че подобни проучвания не доказват, че липсата на секс причинява заболяване на простатата. По-скоро те демонстрират връзка между честотата на еякулацията и риска от заболяване, а не пряка причинно-следствена връзка.

Хормонален фон

Широко разпространеното схващане, че липсата на секс намалява нивата на тестостерон при здрави мъже, не се подкрепя от големи съвременни изследвания. Проучване, публикувано в Международния журнал по андрология, установява по-ниски нива на тестостерон при мъже с еректилна дисфункция и ниска сексуална активност. Тези открития отразяват специфичните характеристики на сексуалната дисфункция, а не въздействието на самото въздържание.

Репродуктивна функция

Дългосрочното въздържание не води до загуба на репродуктивна способност. Качеството на спермата може да се промени с времето, но възрастта, инфекциите, прегряването на тестисите, начинът на живот и хроничните заболявания играят основна роля. Само прекъсването на сексуалната активност не се счита за фактор , който лишава мъжа от плодовитост.

Как безсексуалният живот влияе на жените

При жени в репродуктивна възраст прекъсванията в сексуалната активност не са свързани с дисфункция. След менопаузата ситуацията се променя. Намалените нива на естроген засягат вагиналната лигавица и пикочните пътища. Това води до по-честа сухота, парене и дискомфорт. Клиничните насоки на Северноамериканското дружество по менопауза (NAMS) отбелязват, че тези симптоми могат да бъдат по-изразени без сексуална активност, но те са причинени от хормонални промени, а не от въздържание.

Мускули на тазовото дъно

Мускулите на тазовото дъно работят по време на секс, но това не е достатъчно, за да поддържат тонуса им. Прекъсванията в интимната близост не отслабват тези мускули сами по себе си. Състоянието им е по-значително повлияно от бременност, раждане, възраст, движение и хормонални промени. Проучвания в Международното списание за екологични изследвания и обществено здраве показват, че упражненията за тазовото дъно подобряват контрола на уринирането и намаляват дискомфорта, независимо от пола.

Хормонален фон

Няма доказателства, че въздържанието причинява хормонален дисбаланс при здрави жени. Нивата на естроген и прогестерон зависят от фазата на цикъла, възрастта, функцията на яйчниците и цялостното здравословно състояние.

Сърдечно-съдова система

Инициативата за женско здраве свързва неудовлетвореността от сексуалния живот с периферните артериални заболявания. Не е открита обаче връзка с риска от инфаркт, коронарна болест на сърцето или сърдечно-съдова смъртност. Това предполага, че сексуалната активност не предпазва от сърдечни заболявания.

Психологически и емоционални фактори

Ако въздържанието от секс е съзнателен избор или комфортна фаза от живота, не се наблюдават негативни психически последици.

Тревожността често не произтича от самата липса на секс, а от незадоволена нужда от интимност, подкрепа и връзка. Това обяснява защо някои хора се чувстват комфортно без секс, докато други изпитват тревожност и лошо настроение.

Разпространеният мит, че въздържанието увеличава агресията или изостря нервите, няма научна основа. Емоционалното състояние зависи от много фактори, включително сън, нива на стрес и социални връзки.

Как да поддържаме комфорт без интимност

По време на дълги периоди на интимна близост е важно да се даде приоритет на физическия комфорт. Жените в постменопауза могат да се възползват от вагинални овлажнители и, ако е необходимо, да се консултират с лекар за хормонална терапия. Мъжете, страдащи от еректилна дисфункция, трябва да оценят сърдечно-съдовото си здраве, нивата на глюкозата и цялостното си благополучие – такива симптоми често са свързани с други фактори, а не с липса на секс.

Физическата активност остава един от най-универсалните начини за поддържане на съдовото здраве, хормоналния баланс и емоционалното състояние.

Струва си да се консултирате със специалист, ако липсата на секс е съпроводена с лошо настроение, тревожност или чувство за загуба на контрол. Помощта от лекар или психолог е насочена към идентифициране и справяне с основните причини, влияещи върху качеството на живот.

Основното нещо: липсата на секс не вреди на здравето.

Физическото и емоционалното благополучие са по-значително повлияни от възрастта, хормоналните нива, хроничните заболявания, нивата на стрес и ежедневното благополучие. Ако въздържанието не причинява дискомфорт, няма причина за безпокойство. Консултацията със специалист е препоръчителна, ако, наред с липсата на секс, се появи болка, забележим спад в настроението или други симптоми, които пречат на ежедневието ви.

Източник: rambler.ru    
