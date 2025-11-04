Любопитно

Проучване: Сутрешният секс носи повишения и по-високи заплати

Ползите от сутрешната интимност не са само вътрешни, те влияят и на доходите

4 ноември 2025, 06:47
Проучване: Сутрешният секс носи повишения и по-високи заплати
Източник: Thinkstock/Guliver

К лючът към успеха? Сутрешен секс! Малко интимни ласки при изгрев слънце повишават продуктивността на служителите и подобряват шансовете на палавниците, работещи „от 9 до 5“ да получат облаги на работното място, като увеличения на заплатите и повишения, според ново провокативно проучване.

„Работещите на пълен работен ден американци, които правят секс преди работа сутрин, показват най-високи нива на продуктивност (71%), завършване на задачите (70%), концентрация (58%), мотивация (57%) и удовлетворение от работата (54%)“, разкриват авторите на изследването от ZipHealth, онлайн аптека, в доклада си от октомври 2025 г.

Но ползите от сутрешната интимност не са само вътрешни, показват данните. Те влияят и на доходите.

„Почти 1 от 5 американски работници (19%), които правят сутрешен секс, казват, че са получили повишение през последната година, това е повече в сравнение с всяко друго време от деня“, казват експертите. „Повече от половината (51%) от работещит, които правят сутрешен секс споделят, че са получили увеличение на заплатата през последната година – повече, отколкото всяка друга група“.

Изглежда, че си заслужава.

За да разберат стойността на секса сутрин, изследователите анкетирали 1000 американци с работа, обхващащи всички поколения — от двадесетгодишните от поколението Z до бейбибумърите в 60-те и по-старите.

Оказва се, че носителите на семейния бюджет — бумърите, както и лицата от поколението X над 45 години — са най-запалени по сутрешния секс (20%), следвани от милениалите в 30-те и началото на 40-те си години (17%) и поколението Z (16%), според проучването.

Професионалисти в някои конкретни отрасли започват бизнес дните си с по-интензивна сутрешна активност.

Маркетингът е на първо място по брой любители на сутрешния секс. Хотелиерството, производството и строителството заемат съответно второ, трето и четвърто място в този „класация за възрастни“. Развлекателната индустрия завършва топ 5 на професиите, в които сутрешната страст е любима.

Според изследването това е по-добър енергиен стимулант от кафето – над 35% от работещите – от шефове и собственици на бизнес до начинаещи служители, приписват на сутрешния секс, а не на кофеина, повишаването на духа си всеки ден.

Изследователите откриват и множество ползи за психичното здраве от ранната сутрешна креватна активност.

„Американците, които правят секс сутрин, съобщават за най-високи нива на щастие, увереност и емоционална стабилност“,

казват специалистите.

Тези ранобудни любители на интимните ласки споделят, че изпитват „68% по-високо общо щастие, 63% по-голяма емоционална стабилност, 58% по-силна увереност и самочувствие и 49% по-добро справяне със стреса“ в сравнение с тези, които се отдават на интимност след края на работния ден.

„В сравнение с други времена от деня, като вечер или късна нощ, сутрешната интимност неизменно се класира най-високо във всички показатели за емоционално и психическо благополучие“, отбелязват авторите.

„В една култура, обсебена от трикове за повишаване на продуктивността, може би една от най-простите и най-приятните вече се случва в спалнята,“ казват изследователите. „Малко сутрешна близост може да е тайната за по-щастливи, по-уверени, и да, дори по-успешни в работата хора“, заключват те.

Източник: New York Post    
