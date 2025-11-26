Любопитно

Проучване: Секс играчките подобряват здравето след 60-годишна възраст

Мастурбацията е свързана с подобрени когнитивни функции – като памет, концентрация и запаметяване на думи

26 ноември 2025, 14:51
Източник: iStock/Getty Images

П рез последните години се публикуват все повече изследвания върху сексуалността в по-късна възраст, но те обикновено се фокусират основно върху партньорския секс и рядко отчитат индивидуалните сексуални практики. Ново проучване, публикувано в списание Menopause, разглежда употребата на секс играчки както по време на мастурбация, така и при партньорски секс – и как това влияе на здравето.

Изследванията показват, че жените мастурбират по-рядко от мъжете, а с напредването на възрастта сексуалната им активност допълнително намалява. Докато жените често възприемат мастурбацията като допълнение към партньорския секс, мъжете обикновено прибягват до нея поради липса на партньор. Въпреки разпространените стереотипи, тази практика има редица ползи за здравето.

Съществуват доказателства, че мастурбацията е свързана с подобрени когнитивни функции – като памет, концентрация и други, включително по-добро запаметяване на думи. На този фон употребата на секс играчки по време на мастурбация се оказва особено значима.

В проучването са участвали повече от 300 000 жени над 60-годишна възраст. Участничките съобщават, че използват секс играчки по-често при мастурбация, отколкото по време на секс с партньор. Жените, които почти винаги са използвали секс играчки при мастурбация, значително по-често са достигали оргазъм. Най-предпочитаните играчки са били външните вибратори и дилдата. Сред жените, които имат партньорски секс, повече от една трета (38,7%) посочват, че понякога използват секс играчки.

Тъй като проникващият полов акт може да стане болезнен или затруднен поради менопаузата, както и заради еректилна дисфункция при мъжете, алтернативните форми на сексуално изразяване – включително употребата на секс играчки – могат да заместят традиционния коитус.

Авторите на изследването препоръчват здравните специалисти да предоставят повече информация на по-възрастните жени относно възможностите за разнообразяване на сексуалните практики.

Източник: Рамблер    
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
