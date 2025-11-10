Секс по график и трети човек - тайните на щастливата връзка

М ежду крайни срокове, ангажименти и постоянния въпрос „Какво ще ядем за вечеря?“, дори най-добрите връзки могат да започнат да функционират на автопилот. Това не означава, че искрата е угаснала или че сте спрели да обичате партньора си, а по-скоро, че животът се е намесил, предаде ВВС.

Писателката Нел Фризел знае това от първа ръка – след 10 години с партньора си и две малки деца тя признава, че няма толкова време и енергия за съпруга си, колкото преди. „Знам, че ни казват да се фокусираме върху качественото време, физическия контакт и да се гледаме с любов в очите, но всъщност аз крещя на съпруга си да изключи яйцата на котлона“, казва тя.

Фризел споделя, че се намира в „критичен момент“ в живота си. Времето, тялото и вниманието й са разпънати във всички посоки – тя отглежда деца, грижи се за възрастни родители, управлява домакинството и работи едновременно. „И сред всичко това, кога да намериш време да погледнеш някого в очите и да му кажеш, че е прекрасен?“, пита тя.

Включване на други хора

Фризел обаче е открила нещо, което помага да поддържа връзката си жива – нещо, което тя нарича „трета енергия“. Не става въпрос за спалнята, смее се тя, а за масата за хранене.

„Ако отидем някъде, ходим с друго семейство, а ако излизаме на вечеря, обичам да има приятели“, обяснява тя.

Идеята е изненадващо проста, но според Фризел присъствието на други хора наистина работи, защото променя динамиката. Тя отбелязва, че понякога така наречените „вечери за двама“, когато седиш срещу човека, с когото живееш, и се опитваш да измислиш нещо ново за разговор, могат да бъдат напрегнати. Друг човек може да подхване нов разговор или да предложи свежа гледна точка. Фризел казва: „Намирам го за невероятно привлекателен, когато сме с хора, които не виждаме често, защото те му задават въпроси, за които аз не бих се сетила, или му казват неща, които аз не бих му казала.“

Психотерапевтът Сузана Абс отбелязва, че малко пространство и разнообразие могат да бъдат жизненоважни за успешна връзка. „Двойките могат да се движат един около друг, но да избягват истинския контакт“, казва тя. Истинското забелязване на партньора може да направи голяма разлика. „Вместо да слезете сутрин и да се заемете с милиони задачи, обърнете внимание какво е състоянието на партньора ви.“ Абс препоръчва да задавате въпроси като как се чувства или как изглежда денят му, защото „любопитството е ключово“.

Клиничният психолог д-р Амани Милиган казва, че прекарването на качествено време заедно също е важно. Това не означава грандиозни жестове – може да е нещо толкова просто, колкото да си вземете почивен ден в четвъртък или да си наложите правило да не използвате телефони преди лягане, за да можете да си разкажете за деня си.

Връзките идват с безкрайни разсейвания – от имейли и известия на телефона до безкрайни купчини пране или чинии, които чакат да бъдат подредени. Абс отбелязва, че електронните устройства могат да отдалечат двойките. „Оплачете се, ако партньорът ви е постоянно на телефона си, и установете правила, с които и двамата сте съгласни.“

Планиране на интимни моменти

Невъзможно е да се говори за поддържането на любовта жива, без да се спомене физическата интимност. Фризел се кълне в планирането на тези моменти.

„Може да звучи административно да кажеш „тогава ще правим секс“, но с малки деца това е абсолютно ключово и е нещо, което очакваш с нетърпение“, казва тя. Абс подкрепя този практичен подход и отбелязва, че ако не правите секс, „трябва да признаете риска в това“, ако и двамата не сте доволни от ситуацията, защото „изневерите често възникват от неудовлетворени потребности“.

Когато времето е ограничено или имате много ангажименти, сексът може да е първото, което отпадне, но Абс съветва да се опитате „да се оставите да бъдете убедени“. „Може да не се чувствате особено сексуални, когато си лягате, но с вниманието на партньора ви това може да се промени.“

Фокусирането върху партньора и виждането му в нова светлина е подобрило връзката на Фризел. Последният урок, който тя е научила, е, че е важно да запазите малко мистерия помежду си. „Затворете вратата на тоалетната и запазете малко дистанция– разбира се, имайте общ проект, но това не бива да е ходенето до тоалетна“, смее се тя.