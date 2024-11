Как един скромен хит от 90-те години определя Коледа

С ега има три сигурни неща в живота: данъците, смъртта и това, че всеки декември песента All I Want for Christmas is You ("Всичко, което искам за Коледа си ти" в буквален превод от англ. ез.) на Марая Кери ще звучи от всякъде.

Независимо дали сте в търговски център или на парти в офиса, дали слушате радио или празничен стрийминг плейлист, знаете, че празничният сезон е започнал, когато чуете първите ноти на класическата песен на Кери. Излязла преди 30 години, All I Want for Christmas is You си проправя път между Blue Christmas, Rockin' Around the Christmas Tree и It's the Most Wonderful Time of the Year.

Песента е сравнително скромен хит, когато излиза за първи път през 1994 г., достигайки до номер 12 в класацията на Billboard за всички жанрове Radio Songs в Съединените щати и номер две в Обединеното кралство (блокирана от Stay Another Day на East 17) и Япония. Това трябваше да е краят на историята. Но All I Want for Christmas is You продължаваше да се завръща по-силна и по-популярна всеки празничен сезон. Песента вече е начело на класациите в над 25 държави, включително САЩ и Обединеното кралство, и през 2023 г. е официално обявена за най-великата празнична песен на всички времена въз основа на търговското представяне от Billboard. Успехът и културната устойчивост на All I Want for Christmas is You са зашеметяващи.

Това повдига въпроса: Защо и как любимата песен на Кери се превръща в синоним на Коледа, както и самият Дядо Коледа?

„В най-основния смисъл на думата това е толкова забавна песен. Ако се замислите за канона на коледната музика, много от тези песни не са много забавни“, казва д-р Бритней Л. Проктор, професор по медийни изследвания и популярна култура в The New School, Ню Йорк.

За д-р Проктор All I Want for Christmas is You „възприема идеята за коледния стандарт и я преобръща с главата надолу, като „без усилие обединява елементи от госпъл, R&B и поп“ по „сърдечен, весел начин, който се докосва до идеята за коледния дух“. Или, както казва музикалният автор Кейт Соломон пред BBC, това е „перфектната поп песен, която по случайност е коледна“.

Как се получава точното звучене на Коледа

Очевидно е, че създаването на модерна коледна класика не е никак лесно. Такива изпълнители като Тейлър Суифт, Джъстин Бийбър и The Killers (да назовем само няколко) са се опитвали, но всичките им оригинални песни не са успели да се наложат. За Нейт Слоун, музиколог и съводещ на подкаста Switched On Pop, това, което прави успешните коледни песни трудни за написване, е, че „това е единственият път, в който има изключение от правилото, че поп изпълнителите трябва да правят нововъведения и да създават нови звуци“. Слоун посочва, че дори когато такива съвременни изпълнители като Дуа Липа или Бруно Марс споменават в музиката си стари звуци като диско или ню джак суинг, тя „трябва да звучи ново и свежо... докато когато наближи декември, има напълно противоположен импулс от страна на публиката, който е да се върне назад във времето към 40-те и 50-те години на миналия век с Бинг Кросби и Бренда Лий“.

"Марая обича Коледа и така се случва, че нещо, което тя обича напълно, е в състояние да генерира и нейната постоянна добра воля, потоци от приходи и ресурси", Айша Харис

Твърде много съвременни опити за оригинални коледни песни се провалят, когато се опитват да постигнат и двете - връщат се към старото звучене, но добавят модерен обрат - вижте например Santa Tell Me на Ариана Гранде. От друга страна, All I Want for Christmas is You успешно танцува между музикалните епохи и жанрове. Кери каза, че целта ѝ с песента е била да направи нещо непреходно, така че да не се чувства като през 90-те години на миналия век. Ето защо тя дублира гласа си по начин, който е по образец на вече опозорената продукция на Фил Спектър „Wall of Sound“, по-специално работата му с Рони Спектър от Ronettes и тяхната версия на Sleigh Ride. Както казва критикът на поп културата Айша Харис пред BBC, песента „се усеща едновременно модерна и носталгична“ благодарение на „инструментала, звънтящите камбанки и хармониите, които очевидно са почит към Christmas (Baby Please Come Home) на Дарлийн Лав [продуцирана от Спектър]“. Песента звучеше като вековна класика, когато излезе за първи път, и тъй като се изкарва само веднъж годишно, винаги звучи свежо.

Друга част от това, което прави All I Want for Christmas is You да изглежда като от друга епоха на музиката, е акордовата прогресия.

„Повечето хитови поп песни днес, като A Bar Song на Shaboozey, са четириакордни. Но празничните песни като The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) имат всички тези сложни хроматични акорди, които постоянно се променят“, казва Слоун.

Той изчислява, че All I Want for Christmas is You има тринадесет акорда, като по този начин ви кара да чувствате, че „преживявате този различен хармоничен пейзаж“.

Освен качеството на самата песен, има и други важни фактори, които помогнаха All I Want for Christmas is You да се превърне в класическа празнична песен, която завладява всички. На първо място това е самата изпълнителка.

„Марая е много съобразителна. Тя познава своята марка. Тя обича Коледа и просто така се случва, че нещо, което тя абсолютно обича, е в състояние да й генерира и постоянна добра воля, потоци от приходи и ресурси“, казва Харис.

В мемоарите си от 2020 г. Кери разкрива как нейното „нефункциониращо семейство“ е съсипвало празниците и затова се заклева, че когато порасне, ще „прави Коледа перфектна всяка година“. Тя дори стига дотам, че през 2022 г. се опитва да регистрира като търговска марка прозвището „Кралицата на Коледа“, въпреки че заявката ѝ е отхвърлена.

Проницателното ѝ популяризиране през годините

Издигането на песента до статут на коледен стандарт получава значителен тласък, когато се появява в кулминационната сцена на празничната романтична комедия

„Наистина любов“ от 2003 г. в изпълнение на младата актриса Оливия Олсън. Филмът излиза по време, когато Кери е в най-ниската точка на кариерата си: след като дебютът ѝ в игралното кино Glitter е провален и тя преживява широко рекламиран публичен срив, тя става обект на много безчувствени шеги от страна на водещи на вечерни предавания и корици на таблоидни списания. Имаше опасност тя да излезе от културното съзнание, но „популярността на Love Actually наистина направи песента основна в контекста на коледните песни“, казва д-р Проктор.

Тази симбиотична връзка между любовта на хората към филма и любовта към песента започва и „позволява по-нататъшното разпространение на песента в домовете на хората“.

Оттогава Кери продължава да намира нови и иновативни начини да запази „All I Want for Christmas is You“ в сърцата и умовете на хората. През 2010 г. тя издава втори коледен албум с „Extra Festive“ версия на песента. Последваха още „SuperFestive“ версията с Джъстин Бийбър (2011 г.), вирусното изпълнение на песента с The Roots в предаването на Джими Фалън (2012 г.), дует с Майкъл Бубле (2013 г.), звездно изпълнение на Carpool Karaoke (2016 г.), коледно специално предаване по Apple TV (2020 г.) и ежегодно коледно концертно пребиваване в Ню Йорк, превърнало се в пълноценно северноамериканско и европейско турне от 2014 г. досега. Да не говорим, че през 2019 г. Кери започна ежегодна традиция да публикува видео в социалните мрежи на 1 ноември, в което заявява „Време е“, за да даде старт на коледния сезон.

Харис смята, че все по-голямата популярност на All I Want for Christmas is You се дължи на прозорливата способност на Кери да бъде в крак с променящите се начини, по които хората консумират музика, и по-специално със стрийминга.

„Повечето предприятия и обществени места използват платформи като Spotify и Apple, за да изпомпват песни“, казва тя, а през празничния сезон „пускат едни и същи песни отново и отново“. Кери поддържа All I Want for Christmas is You в новините всяка година и затова „почти винаги е на върха на всяка плейлиста“ - което означава, че я чувате навсякъде.

Една недооценена причина за нейното трайно въздействие

when first released in 1994, All I Want for Christmas by Mariah Carey was ineligible to chart in the United States, it took 2 decades for it to become the number 1 hit that it is pic.twitter.com/VTlwLHyUXn — Pop & Hot Culture (@notgwendalupe) November 2, 2024

Има още един важен, често пренебрегван елемент на тази празнична класика, който помага да се обясни нейната пристрастеност към обществото: въведението. Продължил 50 секунди, бавният и мелизматичен вокал на Кери създава не само усещане за напрежение, но и, както предполага Слоун, чувството, че „навлизате в ново пространство“. Когато в края на интрото звънчетата за шейна и барабаните се включват с „триделен ритъм“, това звучи „като галопиращ кон или шейна... това е съобщение, че ще навлезем не само в света на тази песен, но и в този сезонен свят, който се отличава от останалото, каквото слушате“. В звуково отношение представянето на All I Want for Christmas is You предвещава празничния период за много от нас. Ето защо е логично интродукцията на песента да заема видно място във всеки един от клиповете на Кери „Време е!“.

Преди всичко обаче All I Want for Christmas is You се харесва на много хора, защото е песен за надеждата и оптимизма в един специален период от годината. Стиховете са посветени на всичко, което Кери не иска, защото единственото, което иска, е един човек. За Соломон Коледа е също така време на оптимизъм и All I Want for Christmas is You го съдържа в себе си. Усещането е ликуващо и е романтично за почти всеки, който някога е бил влюбен. Песента живее в онзи момент на надежда и възможност да получиш всичко, което искаш.

През 2019 г. Кери най-накрая сбъдва коледното си желание, когато песента заема първо място в класацията Billboard Hot 100 в Съединените щати. Но тя се е запечатала в сърцата на безброй слушатели много преди това. Кери може и да не е успяла да си извоюва славата на Кралицата на Коледа, но безграничната популярност на All I Want for Christmas is You означава, че тя дълго ще властва всеки празничен сезон.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase