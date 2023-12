Коледната класика на Марая Кери оглави класацията на "Билборд" за сингли за 14-а седмица

Х итът на Марая Кери All I Want for Christmas Is You оглави класацията на "Билборд" за сингли за 14-а седмица, съобщи сайтът на изданието. Кери е първият изпълнител с три песни, достигали до номер 1 за поне 14 седмици.

През тази година All I Want for Christmas Is You оглавява класацията "Билборд хот 100" за втора поредна седмица.

Вечните хитове: Коя ще е най-популярната коледна песен за 2023 година

Коледните празници владеят класацията за сингли за пореден сезон. All I Want for Christmas Is You е от албума Merry Christmas, излязъл през ноември 1994 г. Стрийминг платформите улесняват изкачването на коледните хитове в плейлистите. През 2017 г. тази песен на Марая Кери стига за първи път до топ 10, а през 2019 г. оглавява класацията за сингли в продължение на три седмици.

Празничният хит Feliz Navidad на Хосе Фелисиано се завръща в топ 10 на класацията за сингли, скачайки от 12-а на 9-а позиция.

Под номер 2 е Бренда Лий с Rockin' Around the Christmas Tree.

Останалите песни от челната петица запазват позициите си. Боби Хелмс с хита от 1957 г. Jingle Bell Rock е на трето място. Парчето на "Уам" Last Christmas от 1984 г. е под номер 4. Бърл Айвс с A Holly Jolly Christmas, издадена през 1964 г., заема пета позиция.