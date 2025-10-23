Съвет за сън в социалните мрежи може да е смъртоносен, предупреждават лекари

В опит да постигнат по-добър сън и да намалят хъркането, някои хора запечатват устата си с лепяща лента. Лекарите обаче съветват да не се прави това, предаде The Independent.

Твърденията, които не са подкрепени от науката, набират популярност в платформи като TikTok, понякога разпространявани от хора, работещи за компании, продаващи свързани продукти.

„Проучванията зад използването на лента за уста са малки, ползите са скромни, а потенциалните рискове са налице“, каза д-р Кимбърли Хътчисън, невролог и специалист по сънна медицина в Университета за здраве и наука в Орегон.

Някои от тези рискове включват влошаване на сънни разстройства като сънна апнея или дори предизвикване на задушаване.

По-добре е да дишате през носа през повечето време

Дишането през устата при възрастни не е сериозен здравословен проблем, но експертите твърдят, че е по-добре да дишате през носа.

Носът ви е естествена филтрираща система, която улавя прах и други алергени, преди да достигнат до белите дробове.

Ако дишате през устата през нощта, може да се събудите със сухота в устата и раздразнено гърло, което може да доведе до лош дъх и проблеми с оралното здраве.

Дишането през устата също е свързано с повече хъркане.

Не бързайте да използвате лента за уста

Въпреки че дишането през носа е за предпочитане пред дишането през устата, запечатването на устата с лента не е най-добрият начин за решаване на проблема.

Няма убедителни доказателства, че това подобрява съня. Проведени са няколко проучвания, повечето от които показват малък или никакъв ефект, но те са толкова ограничени, че експертите казват, че не трябва да се правят изводи от тях. Междувременно има потенциални опасности, които трябва да се избягват.

Д-р Дейвид Шулман, специалист по сън в Университета Емори, каза, че има други неща, които могат да се опитат, като предписани устни апаратчета, които отварят дихателните пътища, или машина за CPAP. Ако сте пушач или сте с наднормено тегло, например, отказването от пушенето и отслабването могат да помогнат.

Ето до какво води дишането през устата по време на сън

Дишането през устата може да е признак за нещо сериозно, затова разберете причината

Най-безопасният подход е да се установи защо точно дишате през устата, защото може да има нещо по-сериозно.

Възможно е да дишате през устата, защото имате обструктивна сънна апнея – сънно разстройство, при което дишането многократно спира и започва по време на сън поради запушване на дихателните пътища.

Ефикасен и безплатен метод за спиране на хъркането - само за 3 нощи

Това разстройство е свързано както с дишането през устата, така и с хъркането и обикновено се лекува с машина за CPAP.

„Причината, поради която сънната апнея може да бъде проблем, е, че всяко влошаване на качеството на съня може да ви се отрази в ежедневието или в дългосрочен план“, каза д-р Брайън Чен, специалист по сън в клиниката в Кливланд. „В зависимост от това колко лош е сънят, може просто да се чувствате лишени от сън или да имате нужда от повече сън.“

Най-доброто, което можете да направите, според Шулман от Емори, е да си направите тест за сън, някои от които могат да се проведат у дома.

„Винаги е по-добре да знаете, отколкото да не знаете“, каза той. „И ако разберете, че нещо се случва и изберете да не следвате терапия, поне знаете, че вземате информирано решение.“