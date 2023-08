Как да напишем любовно писмо: 6 съвета от историческите личности, които са го правили най-добре

К огато става въпрос за изповядване на най-тайните и съкровени желания на сърцето, какво по-подходящо от любовното писмо.

Подобно на природата на самата любов, произходът на любовното писмо е наистина смътен. Има препратки към любовни послания още в индийската Бхагавата Пурана от преди 5000 години до вавилонски надпис от VIII-ми век пр. н. е. и стихотворение на шумерска плочка датирана около 3500 г. пр. н. е. Една от най-известните е може би „Песента на Соломон“, считана за най-романтична със своя мек, чувствен език.

Това, което можем да кажем със сигурност е, че от тези ранни примери е възникнало писменото изкуство, което е ценено от векове насам.

В свят, трансформиран от дигиталната ера, писмото до любим човек никога не е било толкова романтично. Имайки това предвид, ето малко вдъхновение, което да ви помогне да усвоите изкуството да изразявате поетиката на сърцето си...

Как да започнете любовно писмо

Как те обичам? Нека… Чакай, ами ако не мога да преброя начините?

Началото винаги е трудно. Понякога ако обичаме някого изключително силно може да се случи така, че да не можем да хванем емоцията в думи. Любовта е толкова дива и свободолюбива, че просто не е възможно. Толкова е многолика, че няма точни думи с които, да я опишем. Това безсилие пред гения на любовта е обобщено много добре в „Ема“ на Джейн Остин. „Ако те обичах по-малко“, казва г-н Найтли, „щях да мога да говоря повече за това.“

Тази опитност надхвърля фикцията и нещо съвсем реално. Изпитал го е дори президентът на САЩ Джордж Хърбърт Уокър Буш. Докато бил в чужбина като военноморски пилот по време на Втората световна война, той написал много писма до бъдещата си съпруга Барбара.

Повечето от тях са изгубени, но едно от малкото оцелели показва, че когато думите ви изневеряват, може би е по-добре просто да кажете нещо такова:

„Това писмо би следвало да е много лесно за писане - думите трябва да идват безусилно и да мога да ти кажа колко отчаяно се радвах, когато отворих вестника и видях съобщението за нашия годеж, но някак си не мога да кажа всичко, което бих искал в писмо. Обичам те, скъпа, с цялото си сърце и да знам, че ме обичаш, е всичко за мен. Колко често съм си мислил за безмерната радост, която ще бъде наша някой ден. Колко щастливи ще са децата ни да имат майка като теб..."

Изправете се пред връзка от разстояние

Далеч ли сте от любимия си човек? Не сте единствените, които са изпитвали неволите на дългите разстояния. Бракът на писателя Ф. Скот Фицджералд със Зелда често е описван като доста бурен, въпреки че не винаги е било така. Началото на връзката им била изпълнена с обожание и те много страдали докато били разделени.

Това щастие за съжаление приключило, когато Зелда била приета в клиника в Швейцария за сериозно психично заболяване. По това време Фицджералд се борел с пристрастяването си към алкохола и страданията на двамата направили писмата им презрителни.

Въпреки това, когато четем по-ранните им писма се потапяме във една радостна връзка:

„Защо има щастие, комфорт и вълнение само там, където си ти, и никъде другаде по света?“, пише Фицджералд.

„Твоята снимка е всичко, което имам“, отговаря Зелда, „тя е с мен от сутринта, когато се събудя в неистов полусън за теб до последния момент от деня, когато мисля за теб и за смъртта.“

Зелда написала и други писма, в които вплела топли подробности за чувствата й към Фицджералд:

„Поглеждам надолу по релсите и сякаш те виждам да идваш. От всяка мъгла твоите скъпи, омачкани панталони бързат към мен. Без теб, скъпи най-скъпи, не мога да виждам, нито да чувам, нито да чувствам, нито да мисля или да живея, обичам те така, че никога през целия ни живот няма да позволя да бъдем разделени още една нощ. Това е като да молиш за милост буря или да убиеш красотата. Така искам да те целуна!“

Не само творците са записали на хартия мъките по своите близки. Наполеон Бонапарт, макар да има своето място в историята като безмилостен военачалник, изглежда е бил много по-нежен в личния си живот.

В писмо, което писал до първата си съпруга Жозефин, той казал:

„Откакто те напуснах, съм тъжен. Щастлив съм само когато съм до теб. Непрестанно си спомням твоите целувки, твоите сълзи, твоята очарователна ревност и очарованието на несравнимата Жозефин поддържа постоянно ярък и горящ пламък в сърцето и сетивата ми. Когато съм, освободен от всяка грижа, от всяка работа, ще прекарам всичките си мигове до теб, за да нямам какво да правя, освен да те обичам и да ти го доказвам. Ще изпратя коня ви и се надявам, че скоро ще можете да се присъедините отново към мен. Мислех, че те обичам преди няколко дни, но откакто те видях, чувствам, че те обичам дори хиляди пъти повече.“

Разкрийте своята поетична страна

Британският писател Оскар Уайлд се влюбил силно в студента от Оксфорд лорд Алфред Дъглас през 1891 г., с когото го запознал Лайънъл Джонсън. С огъня дошла и страстта, ясно изразена в техните писма:

„Мое момче

Твоят сонет е много прекрасен и е чудо, че тези твои розови устни са създадени не по-малко за лудостта на музиката, песента и целувката. Вашата фина позлатена душа се разхожда между страстта и поезията. Знам, че Хиацинт, когото Аполон обичал толкова лудо, си бил ти в гръцките дни. Защо си сам в Лондон и кога отиваш в Солсбъри? Отидете там, за да охладите ръцете си в сивия здрач на готическата атмосфера и идвайте тук, когато пожелаете. Това е прекрасно място, на което му липсвате само вие, но първо отидете в Солсбъри.

Винаги, с вечна любов,

Твой, Оскар“

След присъдата си, Уайлд пише писмо от 50 000 думи до Дъглас, което става известно като De Profundis ("От дълбините"). В първата половина на писмото той пише връзката на двамата, а във втората - за духовното пробуждане, което преживява в затвора.

Неговият кореспонденция с Дъглас доказва, че няма ограничения, когато пишем писмо до любим човек, особено за по-поетичните сред нас.

Размишлявайте върху миналото

Музикантите Джони Кеш и Джун Картър Кеш били женени повече от 30 години. Двамата се срещнали, когато все още били женени за други хора, трудна ситуация, която вдъхновила Джун да напише песента Ring of Fire с Мерл Килгор.

По време на брака си двойката преодоляла бурната слава и живот, които донесли и зависимостите на Джони към наркотици и алкохол. Писмата им показват предаността, която им позволила да преминат през трудностите, пред които били изправени. В писмо Джони разсъждавал върху миналото им:

„Честит рожден ден принцесо,

Остаряваме и свикваме един с друг. Мислим еднакво.

Четем си мислите. Знаем какво иска другият, без да го питаме. Понякога малко се дразним един друг. Може би понякога се приемаме за даденост.

Но от време на време, като днес, размишлявам върху това и осъзнавам колко съм щастлив да споделям живота си с най-великата жена, която съм срещал. Все още ме очароваш и вдъхновяваш.”

Дайте обещание за бъдещето

Бракът на крал Хенри VIII с Ан Болейн може да е бил прекъснат, съвсем буквално, но неговите писма преди техния съюз не били лишени от обещания. Ан не се задоволявала с това просто да бъде любовница на краля, тя искала да бъде негова съпруга.

А за жената, заради която се отказал от католическата църква, може с изненада да откриете, че Хенри бил готов да направи много повече:

„Но ако желаете да вършите службата на истинска лоялна господарка и приятелка и да отстъпите тялото и сърцето си на мен, който бях и ще бъда ваш най-верен слуга, обещавам ти, че не само името ще ти бъде дадено, но и че ще те приема за своя единствена любовница, като отхвърля всички други освен теб от моите мисли и чувства и ще служа само на теб. Умолявам ви да дадете пълен отговор на това мое грубо писмо, за да знам на какво и доколко мога да разчитам. И ако не е угодно да ми отговорите писмено, назначете някое място, където мога да го получа от уста на уста, и аз ще отида там с цялото си сърце. Прекъсвам тук, от страх да не ви уморя.“

Как да завършим любовното си писмо

Много подходящ е подходът на принц Албърт...

Бракът между кралица Виктория и принц Албърт е показван отново и отново на големия екран. Връзката им била изпълнена със страст и Виктория родила девет деца по време на брака им.

Преди този съюз да бъде трагично прекъснат от смъртта на Албърт, което потопило Виктория в доживотен траур, техните писма демонстрират любовта, която споделяли един към друг:

„Скъпа, много обичана Виктория, няма нужда да ти казвам, че откакто заминах, всичките ми мисли са с теб в Уиндзор и че твоят образ изпълва цялата ми душа. Дори и в мечтите си не съм предполагал, че ще намеря толкова много любов на земята. Как блести за мен този момент, когато бях близо до теб, с ръката ти в моята. Тези дни отлетяха толкова бързо, но знам, че нашата раздяла също ще отлети. С обещания за неизменна любов и преданост, твоят винаги истински Алберт.“