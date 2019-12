Кайли Дженър подари диамантен пръстен на 1-годишната си дъщеря

Н а кого му трябват играчки за Коледа, когато вместо това може да получи диаманти?

По този начин явно мисли и най-младата милиардерка и наскоро станала майка Кайли Дженър.

За коледен подарък на 1-годишната си дъщеричка Сторми наследницата на клана Кардашиян избра диамантен пръстен.

Дженър публикува кратко видео на стори в профила си в Инстаграм, на което се вижда как малката Сторми носи диамантения пръстен на ръката си.

Скоро след това младата милиардерка бе засипана от негативни коментари заради коледния подарък на малката ѝ дъщеричка.

Kylie is so slow. She really got a one year old a diamond ring. The Kardashian/Jenner clan really go out their way to buy stupid expensive gifts 🤣