Кайли Дженър отпразнува 27-ия си рожден ден на Бахамите

К айли Дженър отпразнува 27-ия си рожден ден на Бахамите със семейството, близки приятели и Тимъти Шаламе.

Основателката на козметичната компания "Кайли" не показва любимия си в Инстаграм, но папараци заснеха Тимъти на излизане от частния самолет, съобщи "Дейли мейл", позовавайки се на блогъра DeuxMoi.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet exit her private jet after romantic getaway for her 27th birthday pic.twitter.com/2G742UG2i3