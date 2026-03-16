Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

Шест статуетки и безкомпромисен политически коментар: „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън доминира 98-ите награди „Оскар“. Докато режисьорът предупреждава, че „фашизмът не изчезва“, Леонардо Ди Каприо блести в ролята на параноичен баща в свят на екстремизъм и изгубени илюзии

16 март 2026, 06:41
„Битка след битка" на Пол Томас Андерсън завърши 98-ото издание на „Оскарите" като голям победител с шест награди, включително най-добър филм - финал, изглеждал предопределен след триумф на всички предварителни церемонии от наградите на критиците до Златните глобуси.

Лудешката политическа сатира, свободно базирана на роман на Томас Пинчън, разказва за леви революционери, преследвани от белия супремасист полковник Локджоу (Шон Пен) на фона на имиграционни акции и политически екстремизъм. Леонардо Ди Каприо играе баща, потънал в параноя и зависимости, търсещ изчезналата си дъщеря.

„Обичам идеята, че очакваш огромни шпионски умения, но той не може да си спомни паролата", каза Ди Каприо.

Андерсън отхвърля определението на филма като политически коментар за конкретен момент.

„Фашизмът никога не излиза от мода. По-лошото е, че не изчезва", заяви той. Това е първият му филм в настоящето от две десетилетия - след „Ще има кръв", „Учителят" и „Пица Ликорис".

Ето и списък с големите победители: 

Най-добър филм

„Битка след битка“ (One Battle After Another) - ПОБЕДИТЕЛ

„Бугония“ (Bugonia)

„Формула 1“ (F1)

„Франкенщайн“ (Frankenstein)

„Хамнет“ (Hamnet)

„Марти Суприм“ (Marty Supreme)

„Тайният агент“ (The Secret Agent)

„Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

„Грешници“ (Sinners)

„Сън за влакове“ (Train Dreams)

Най-добра мъжка роля

Майкъл Б. Джордан – „Грешници“ (Sinners) - ПОБЕДИТЕЛ

Тимъти Шаламе – „Марти Суприм“ (Marty Supreme)

Леонардо Ди Каприо – „Битка след битка“ (One Battle After Another)

Итън Хоук – „Синя луна“ (Blue Moon)

Вагнер Моура – „Тайният агент“ (The Secret Agent)

Най-добра женска роля

Джеси Бъкли – „Хамнет“ (Hamnet) - ПОБЕДИТЕЛ

Роуз Бърн – „Ако имах крака, щях да те изритвам“ (If I Had Legs I’d Kick You)

Кейт Хъдсън – „Song Sung Blue“

Ренате Рейнсве – „Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

Ема Стоун – „Бугония“ (Bugonia)

Най-добра поддържаща мъжка роля

Шон Пен – „Битка след битка“ (One Battle After Another) - ПОБЕДИТЕЛ

Бенисио дел Торо – „Битка след битка“ (One Battle After Another)

Джейкъб Елорди – „Франкенщайн“ (Frankenstein)

Делрой Линдо – „Грешници“ (Sinners)

Стелан Скарсгард – „Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

Най-добра поддържаща женска роля

Ейми Мадиган – „Оръжия“ (Weapons) - ПОБЕДИТЕЛ

Ел Фанинг – „Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

Инга Ибсдотер Лилеос – „Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

Унми Мосаку – „Грешници“ (Sinners)

Теяна Тейлър – „Битка след битка“ (One Battle After Another)

Най-добър режисьор

Пол Томас Андерсън – „Битка след битка“ (One Battle After Another) - ПОБЕДИТЕЛ

Клои Жао – „Хамнет“ (Hamnet)

Джош Сафди – „Марти Суприм“ (Marty Supreme)

Йоаким Триер – „Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

Райън Куглър – „Грешници“ (Sinners)

Най-добър оригинален сценарий

„Грешници“ (Sinners) - ПОБЕДИТЕЛ

„Синя луна“ (Blue Moon)

„Беше просто инцидент“ (It Was Just an Accident)

„Марти Суприм“ (Marty Supreme)

„Сентиментална стойност“ (Sentimental Value)

Най-добър адаптиран сценарий

„Битка след битка“ (One Battle After Another) - ПОБЕДИТЕЛ

„Бугония“ (Bugonia)

„Франкенщайн“ (Frankenstein)

„Хамнет“ (Hamnet)

„Сън за влакове“ (Train Dreams)

Най-добър анимационен филм

„К-поп ловци на демони“ (K-Pop Demon Hunters) - ПОБЕДИТЕЛ

„Арко“ (Arco)

„Елио“ (Elio)

„Малката Амели или Характерът на дъжда“ (Little Amélie or the Character of Rain)

„Зоотрополис 2“ (Zootopia 2)

Най-добър международен филм

„Сентиментална стойност“ (Sentimental Value) – Норвегия - ПОБЕДИТЕЛ

„Тайният агент“ (The Secret Agent) – Бразилия

„Беше просто инцидент“ (It Was Just an Accident) – Франция

„Сират“ (Sirât) – Испания

„Гласът на Хинд Раджаб“ (The Voice of Hind Rajab) – Тунис

Останалите категории:

Най-добър кастинг: Касандра Кулукундис за „Битка след битка“

Най-добра операторска работа: Оутъм Дюрал за „Грешници“ (първата жена с тази награда)

Най-добър дизайн на продукцията: „Франкенщайн“

Най-добър монтаж: „Битка след битка“

Най-добра филмова музика: „Грешници“

Най-добра оригинална песен: „Golden“ от „К-поп ловци на демони“

Най-добър звук: „Формула 1“ (F1)

Най-добри визуални ефекти: „Аватар: Огън и пепел“ (Avatar: Fire and Ash)

Най-добър грим и прически: „Франкенщайн“

Най-добър дизайн на костюми: „Франкенщайн“

Най-добър късометражен анимационен филм: „Момичето, което плачеше бисери“ (The Girl Who Cried Pearls)

Най-добър късометражен игрален филм (Равенство): „Певците“ (The Singers) и „Двама души обменят слюнка“ (Two People Exchanging Saliva)

Най-добър документален филм: „Г-н Никой срещу Путин“ (Mr. Nobody Against Putin)

Най-добър късометражен документален филм: „Всички празни стаи“ (All the Empty Rooms)

Източник: БГНЕС/People    
