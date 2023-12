Daddy Yankee се отказва от музиката, посвещава се на религията

Daddy Yankee, известен с хитовете "Despacito" и "Gasolina", разкри новината на феновете на финалното шоу от световното си турне La Última Vuelta (Последна обиколка).

Кралят на регетона се оттегля от музикалната сцена

„Да живееш успешен живот не е същото като да живееш живот с цел“, каза 46-годишният рапър пред тълпата.

„Дълго време се опитвах да запълня една празнота... която никой не можеше да запълни“, добави той, казвайки, че вярата го е спасила. „Ето защо тази вечер разпознах и не се срамувам да кажа на света, че Исус живее в мен и че ще живея за него."

Daddy Yankee, who put reggaeton on the map with hits like 'Gasolina,' said he is officially retiring to devote his life to his Christian faith and Jesus Christ. https://t.co/yAJTaUg4IV

Това е внезапна промяна за един от водещите гласове в регетона, уличният стил, който се появи в Панама и Пуерто Рико през 90-те години на миналия век, смесвайки реге музика с латиноамериканска танцова музика и хип-хоп.

Daddy Yankee, роден като Рамон Луис Аяла Родригес, е един от най-големите посланици на жанра, отбелязвайки международни хитове с чувствени хитове като "Barrio Fino", "Con Calma" и "Rompe".

След като издаде първия си солов запис през 1995 г., той стана най-продаваният латино изпълнител от 2000-те години и си сътрудничи със звезди като Джъстин Бийбър, Снуп Дог, Джанет Джаксън и Джонас Брадърс.

Той обяви решението си да се оттегли през март, с издаването на първия си студиен албум от десетилетие - озаглавен "Legendaddy" - и обещанието за най-голямото му турне в историята.

Когато завърши последното си шоу в препълнения Coliseo de Puerto Rico в Сан Хуан, звездата благодари на феновете си за подкрепата и ги призова да „следват Исус Христос, който е пътят, истината и животът“, като група дронове прелетяха над стадиона, образувайки формата на кръст.

Daddy Yankee says he will dedicate his life to his religious faith after retirement:



"I am not ashamed to tell the whole world that Jesus lives in me and that I will live for him.” pic.twitter.com/lSnzuuCalT