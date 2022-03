Деди Янки се пенсионира

Деди Янки изненада почитателите си, като обяви оттеглянето си от музиката с албум и прощално турне, повече от три десетилетия след началото на кариерата си, която постави регетона на световната музикална карта с хитове като "Gasolina'', "Somos de Calle'', "Con Calma'' и "Despacito'', съобщи Асошиейтед прес.

Успехите му го превърнаха в един от най-големите идоли на латино музиката и му донесоха шест награди Грами за латино музика.

"В кариерата, която беше маратон, най-сетне виждам финала", казва 45-годишната пуерториканска звезда във видеозапис, публикуван на сайта му. "Хората казват, че съм превърнал този жанр в глобален, но всъщност вие ми дадохте ключа към дверите, за да стане този жанр най-големият в света", казва рапърът.

"Днес обявявам официално оттеглянето ми от музиката с най-добрата ми продукция и най-доброто ми концертно турне", добавя Деди Янки, който през 1995 г. издаде първия си албум "No Mercy'' и достигна световна слава няколко години след това с "Barrio Fino''.

