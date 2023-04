Изненадващ факт за живота на Ан Болейн, втората кралица на Хенри VIII

А н Болейн, втората съпруга на крал Хенри VIII, е историческа фигура, която пленява въображението на хората от векове. Нейната история е изпълнена с драма, интриги и трагедия, а влиянието ѝ върху хода на английската история е неоспоримо.

Въпреки че много хора може да са запознати с основните подробности от нейния живот, има много изненадващи факти и по-малко известни аспекти от нейната история, които предоставят нова гледна точка към една от най-очарователните жени в историята.

At the time of her death in May 1536, Anne Boleyn owed money to mercers, drapers, tailors, embroiderers.



A staggering £42 was owed to her apothecary Thomas Alsop, who traded in medicines & potions.



Anne miscarried a son in Jan or early Feb. Such details make her come alive. pic.twitter.com/e2YHXz0KFc