Изненада! Хали Бейли роди първото си дете

З вездата от „Малката русалка“ Хали Бейли обяви раждането на момченцето си, наречено Хало, чрез публикация в Instagram в събота вечер, която показа, че държи ръката на малкото си момче.

Златна гривна с гравирано „Halo“ около китката на новороденото потвърди името му.

„Въпреки че вече са отминали няколко дни от новата година, най-великото нещо, което 2023 можеше да направи за мен, беше да ми донесе сина ми.. добре дошъл на света, мой Хало [🥰] [👼🏽] [✨] “, публикува тя.

Дългогодишният приятел на Хали, рапърът DDG, също сподели вълнуващата новина на страницата си в Instagram със същата снимка.

„Моята най-голяма благословия досега, [👶🏽] [❤️] сине, сине.. никога не съм бил толкова влюбен [🥹] , бебе Хало“, написа той.

Актрисата така и не потвърди публично бременността си въпреки месеците на спекулации.

Тя дори каза на феновете да „я оставят на мира“ във видеоклип в социалните медии, който сподели през ноември 2023 г., след като някой коментира, че има „нос на бременна“.

Halle Bailey gives birth to baby boy, shares first photo after secret pregnancy https://t.co/INSOGHlrI1 pic.twitter.com/gQwG0GtmHT

Прогнозите достигнаха своя връх през септември 2023 г., когато 23-годишната Бейли присъства на MTV VMA в широка оранжева рокля, която скриваше корема ѝ.

„Оранжевата рокля беше индикатор, че тя се опитваше да се прикрие“, каза източник. „Тя се държеше на разстояние, когато някой се приближеше твърде много, и раздаваше повече ръкостискания, отколкото прегръдки.“

Хали продължи да се прикрива в през следващите седмици и в социалните медии.

Феновете я молеха да обяви бременността си до момента, в който тя се разходи по килима на наградите Glamour Women of the Year в Лондон със своя любим в пухкава рокля през октомври 2023 г.

Тя носеше подобна пухкава рокля в цял ръст на премиерата на „Лилав цвят“ в началото на декември 2023 г.

After months of pregnancy speculation, Halle Bailey announced that she welcomed her first baby with boyfriend DDG. https://t.co/zEzeDctB5A