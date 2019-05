Д ве красиви и талантливи жени, известни със своите професионални постижения, се оказаха отново бременни.

Това са чаровните актриси Кийра Найтли и Блейк Лайвли.

Новината за бременността на двете топ актриси се разпространи много бързо из чуждите медии.

34-годишната Кийра очаква второто си дете със съпруга си от шест години Джеймс Райтън.

Кийра Найтли станала майка на момиченце

Излизайки от коктейл, организиран от "Шанел" в Париж, в четвъртък вечерта, актрисата бе заложила кремава и напълно изчистена рокля, която ясно показваше нарастващото коремче.

Актрисата все още не е говорила публично за бременността. Нейният представител не е отговорил все още на запитването на списание People.

Във видеото горе вижте повече за кариерата на Кийра

Найтли и Райтън имат връзка от 2011 г., а сключиха брак две години по-късно във Франция.

Keira Knightley Is Pregnant and Expecting Second Child with Husband James Righton https://t.co/Od2mmKisn3