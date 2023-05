Отбелязваме Световния ден на Дракула

С ветовният ден на Дракула се отбелязва всяка година на 26 май.

Международният празник е посветен на датата на издаване на известния роман на Брам Стокър "Дракула", публикуван на 26 май 1897 г.

Bram Stoker's Dracula was published #OTD 1897.The cover design is simple but striking:bold red lettering standing out against a yellow cover.Yellow was synonymous with the adventurous & transgressive elements of the Victorian fin de siècle https://t.co/jbD8pPwoFd #WorldDraculaDay pic.twitter.com/aGRDncUVg0

Празникът е обявен през 2012 г. от Дружеството "Дракула 1897" в Уитби. Една от най-известните готически литературни творби в света, "Дракула" е написана в края на 90-те години на XIX век. Докато е на почивка в град Уитби, Стокър намира името "Дракула" в обществената библиотека и предполага, че това е румънската дума за "дявол". Докато пише, Стокър черпи вдъхновение най-вече от трансилванския фолклор и история.

#Dracula was published on 26th May 1897. Here are some views of Whitby Harbour where he landed, #BramStoker having been inspired by going on holiday there. #Art by Atkinson Grimshaw #WorldDraculaDay #BookChatWeekly #FolkloreThursday #FaustianFriday #Victorian #GothicSpring pic.twitter.com/6ZDtTYr1CN