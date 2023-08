Учени разкриват шокиращ факт: Граф Дракула е плакал с кървави сълзи

Н а човека, вдъхновил историята за граф Дракула, не му е нужен още един кървав атрибут, но нови изследвания разкриха, че Влад Цепеш може да е имал състояние, заради което е плачел с кървави сълзи. За разлика от своя измислен двойник обаче, смъртният тиранин изглежда е страдал от различни респираторни и кожни заболявания, свързани с възпаления.

С впечатляващия набор от страшни имена - Влад Дракула (което означава „Синът на дракона“) - Влад Цепеш управлявал Влахия (която граничи с Трансилвания) с железен юмрук през XV-ти век. Възприеман като герой в Румъния заради това, че защитавал региона, който управлявал, известният средновековен владетел, според историци, е отговорен за смъртта на около 80 000 човека, много от които били набивани на кол.

Смята се също, че Влад е вдъхновил класическия роман на Брам Стокър от 1897 г. „Дракула“, въпреки че това никога не е било потвърдено. Авторите на ново проучване анализирали три документа, написани от самия Цепеш, за да научат повече за здравето на легендарния деспот.

Написани в Трансилвания през 1457 и 1475 г., трите писма са адресирани до владетеля на град Сибиу, Томас Алтембергер, и се занимават със светски въпроси като събирането на данъци. Като използваха щадяща техника, включваща етилен-винил ацетат (EVA), изследователите успели да изолират и идентифицират пептиди и протеини, присъстващи върху средновековните документи.

„Открихме около 500 пептида, от които около 100 със сигурност са от човешки произход“, пишат авторите на изследването. „Пептиди, свързани с кръвни протеини или от тези участващи в дихателната система, бяха идентифицирани във всички документи, с които работихме.“

