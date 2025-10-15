Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Д НК тест на полякинята, която твърди, че е Маделин Маккан, „убедително доказва“, че тя не е изчезналото дете. Това заяви в съда главният разследващ служител, отговарящ за делото.

Главният инспектор Марк Крануел разкри, че от Джулия Уанделт е взета проба по време на ареста ѝ през февруари, която е била сравнена с ДНК на Маделин.

На въпрос какви са резултатите, той отговори: „Проведено е сравнение и то убедително доказа, че Джулия Уанделт не е Маделин Маккан.“

24-годишната Уанделт е подсъдима по обвинение, че е преследвала родителите на Маделин – Кейт и Джери Маккан – между юни 2022 г. и февруари 2025 г. Тя ги е бомбардирала с телефонни обаждания, писма и съобщения, в които твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря, и дори се е появявала пред дома им в Ротли, Лестър, настоявайки за ДНК тест.

Прокуратурата твърди, че Уанделт е водила „добре планирана кампания за тормоз“ срещу семейство Маккан в продължение на близо три години, подпомагана от своя „поддръжничка и довереница“ – 61-годишната Карън Спраг. Според обвинението, Спраг е „приела и насърчила“ фалшивите твърдения на Уанделт „с ентусиазъм“.

И двете жени отричат обвиненията.

Решението за ДНК теста

Давайки показания във вторник, г-н Крануел – старши разследващ служител от операция „Грейндж“, разследването на изчезването на Маделин, ръководено от Столичната полиция – заяви, че към началото на годината е преценил, че действията на Уанделт са „достигнали прага на тормоз“.

Той обясни, че решението да се вземе ДНК проба е било взето, за да се „докаже или опровергае“ твърденията на жената, макар това да е било против стандартната процедура.

„Това беше тежко решение, защото противоречеше на политиката и установените правила“, призна инспекторът.

Крануел допълни, че се е притеснявал, че Уанделт може да не приеме резултатите и „да предположи, че пробата е била манипулирана“. „Имаше реална вероятност тя никога да не повярва, че не е Маделин, дори при наличие на научни доказателства.“

Той изрази и опасения, че ако стане публично известно, че полицията е наредила подобно сравнение, това може да доведе до „вълна от хора, които ще твърдят, че са Маделин“. Въпреки това Крануел заявил: „Вярвах, че това е правилното нещо.“

На въпрос на прокурора Майкъл Дък каква е „движещата сила зад това решение“, инспекторът отговорил: „Да получим резултати, които да докажат, че тя не е Маделин, и да я информираме, с надеждата, че това ще спре нейното поведение спрямо семейство Маккан.“

Вземането и съобщаването на резултатите

ДНК пробата е взета през февруари тази година, след като Уанделт и Спраг били арестувани на летището в Бристол.

Г-н Крануел разказа, че на 1 април той и негов колега посетили Уанделт в затвора в Питърбъро, за да ѝ съобщят резултатите: „Взета е проба от вас, когато бяхте в ареста. Пробата беше изпратена в лаборатория, изготвен е ваш ДНК профил и той е сравнѐн с този на Маделин Маккан. Те не съвпадат – вие не сте Маделин Маккан.“

По думите му Уанделт реагирала, като попитала за свой „предишен тест“, за който твърдяла, че показва почти 70% съвпадение с ДНК, намерена на местопрестъплението в Португалия.

„Отговорих ѝ, че не мога да коментирам работа, извършена от други хора“, сподели инспекторът. Той добави, че Уанделт го попитала: „Наистина ли искате да намерите Маделин?“ – на което той и колегата му Гари отговорили: „Да.“

12 души твърдели, че са Маделин

Крануел посочи, че общо 12 души са се явили с твърдение, че са изчезналото дете. Операция „Грейндж“, която някога е била „операция на пълен работен ден“, сега се извършва само от трима детективи, които работят по нея няколко дни седмично.

Разследването продължава да си сътрудничи с португалските и, напоследък, с германските власти – като „германският аспект“ включва разследване на лице с инициали CB, което се отнася до основния заподозрян Кристиан Брюкнер. Той отрича участие в изчезването на Маделин в Прая да Луш, Португалия, през 2007 г.

Огромен архив и постоянни сигнали

В рамките на операцията са събрани над 42 000 документа и са идентифицирани около 21 000 лица, включително полицаи, свидетели и други, свързани със случая. Извършени са над 11 800 действия и получени повече от 22 000 имейла.

По думите на Крануел, от 2021 г. насам девет жени са открити чрез онлайн търсене на фразата „Аз съм Маделин“, а впоследствие са били идентифицирани още три.

Детективът обясни, че първо се прави визуално сравнение на снимките с отличителната пигментация на очите на Маделин, която „лесно позволява да се изключат несъответстващи лица“.

Етични дилеми и влияние върху семейството

„Вземането на ДНК проби беше последна мярка. Ако се стигнеше до този етап, значи вече бях убеден, че има реална възможност човекът да е Маделин“, заяви Крануел.

Той подчерта, че е избягвал да взема проби, освен ако няма сериозно основание: „Не исках да създавам прецедент. Ако стане известно, че сме взели проба от някого, това може да насърчи други хора да се появяват с подобни твърдения.“

Инспекторът допълни, че е имал сериозни притеснения относно въздействието върху семейството Маккан: „Това можеше да им даде напразни надежди и да им причини емоционална вреда. Имах отговорност да бъда внимателен и благоразумен.“

„Тя не е Маделин“ – окончателното заключение

Крануел заяви, че при оценката на Уанделт е взел предвид възрастта, физическите характеристики и пигментацията на очите ѝ:

„Първоначалната и последващата ми оценка бяха, че тя не е Маделин Маккан.“

Той обясни, че въпреки известна прилика, петното в окото на Джулия било на различно място и с различен цвят.

„Напълно убеден, че Джулия не е Маделин, разпоредих на инспектор Марк Дрейкот да ѝ съобщи, че не вярваме тя да е изчезналото дете“, каза той, добавяйки, че „обратната връзка“ показала, че Уанделт е почувствала „облекчение“.

Последици и реакция на семейството

Съдът чу, че през февруари 2023 г., след като Уанделт подновила контактите си със семейството, служителите за първи път показали снимки на семейство Маккан.

„Семейство Маккан видя снимките и беше убедено, че това не е Маделин“, заяви Крануел.

Когато обаче Уанделт започнала да се свързва и с братята и сестрите на изчезналото момиче, инспекторът решил окончателно да поиска ДНК анализ.

Миналата седмица съдът чу, че детектив Марк Дрейкот изключил Уанделт след сравнение на нейните снимки с тези на Маделин, която имала характерен дефект – колобом на ириса на дясното око.

„Медицинските експерти потвърдиха, че това състояние не може да изчезне или избледнее с времето“, каза Крануел.

Гласовите съобщения

В понеделник съдът изслуша гласови съобщения, изпратени от Уанделт, в които тя настоява, че Маделин е жива.

В едно от тях тя казва на Кейт Маккан: „Ти си ми майка. Това е наука – никой не може да го отрече.“ В друго: „Не съм измамница. Аз съм твоя дъщеря.“

Тя твърди също, че е „напълняла и загрозняла заради лекарствата, които ѝ били давани“, и разказва как си спомня, че е викала „мамо и татко“ в нощта на изчезването на Маделин през 2007 г.

Делото продължава.