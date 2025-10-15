Свят

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години

15 октомври 2025, 16:59
Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване
Източник: Getty Images

М едицинска сестра на легендарният състезател Михаел Шумахер обвини близък приятел на сина му в изнасилване, предаде The Sun

Обвиненията, представени от прокурорите, твърдят, че нападението се е случило след коктейлно парти, като медицинската сестра е била изнасилена „многократно“ в семейното имение в Швейцария на 23 ноември 2019 г. Нападателят е близък приятел на сина на Шумахер, Мик, на 26 години, и е изправен пред обвинения в сексуално насилие.

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години. Според местни новинарски издания, лицето е известно с управлението на едноместни автомобили и е било отстранено в миналото заради допинг. Медицинската сестра била наета след травматичния ски инцидент на звездата от Формула 1 през 2013 г., който оставил Шумахер нуждаещ се от денонощни грижи.

Подробности, публикувани от издание 24heures, разкриват, че семейството Шумахер не е посочено в съдебното дело.

Състезателят твърди, че той и медицинската сестра са се целували веднъж преди това, в клуб в Женева, според съдебните документи, докато тя настоява, че двамата не са имали близки отношения. Въпросната вечер  медицинската сестра била видяна да играе билярд с двама от колегите си в дома след смяната си – игра, в която участвал и австралиецът. След това се казва, че тя консумирала няколко коктейла с водка, преди да започне да се чувства зле и да се наложи да легне.

Според документите групата я отвела в стая за персонала, преди да я сложат да спи с помощта на физиотерапевт от групата.

Физиотерапевтът я оставил с включени светлини и „без да я съблича“. Съобщава се, че състезателят от Австралия пребивавал в съседна стая по време на предполагаемото нападение. След това се твърди, че австралийският състезател влязъл в стаята й и я изнасилил два пъти, докато била в безсъзнание, според прокурорите.

Източник: The Sun, LBC    
Михаел Шумахер медицинска сестра трагедия нападение обвинения
Последвайте ни

По темата

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 16 минути

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 56 минути

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 1 час

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Свят Преди 1 час

Първата им среща откакто ключовият съюзник на Кремъл Башар ал-Асад беше свален от власт

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 1 час

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 1 час

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 1 час

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

<p>Мирчев призна, че е писал есемеси на Борисов - и обясни защо</p>

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

България Преди 1 час

Разменените съобщения между лидера на ГЕРБ и Ивайло Мирчев предизвикаха остри реакции в парламента и нова вълна от обвинения

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Теодор-Чикагото и Гизем се присъединяват към новите си племена

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Британският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 2 часа

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 2 часа

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 3 часа

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 3 часа

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

От Лудогорец разкриха кой е най-бързият играч в отбора (видео)

Gong.bg

Официално: Френки де Йонг удължи договора си с Барселона до 2029 година

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg