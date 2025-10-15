Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

М едицинска сестра на легендарният състезател Михаел Шумахер обвини близък приятел на сина му в изнасилване, предаде The Sun.

Обвиненията, представени от прокурорите, твърдят, че нападението се е случило след коктейлно парти, като медицинската сестра е била изнасилена „многократно“ в семейното имение в Швейцария на 23 ноември 2019 г. Нападателят е близък приятел на сина на Шумахер, Мик, на 26 години, и е изправен пред обвинения в сексуално насилие.

Наказателната жалба, подадена през 2022 г., не назовава конкретния състезател, за когото се казва, че е мъж на около тридесет години. Според местни новинарски издания, лицето е известно с управлението на едноместни автомобили и е било отстранено в миналото заради допинг. Медицинската сестра била наета след травматичния ски инцидент на звездата от Формула 1 през 2013 г., който оставил Шумахер нуждаещ се от денонощни грижи.

Подробности, публикувани от издание 24heures, разкриват, че семейството Шумахер не е посочено в съдебното дело.

Състезателят твърди, че той и медицинската сестра са се целували веднъж преди това, в клуб в Женева, според съдебните документи, докато тя настоява, че двамата не са имали близки отношения. Въпросната вечер медицинската сестра била видяна да играе билярд с двама от колегите си в дома след смяната си – игра, в която участвал и австралиецът. След това се казва, че тя консумирала няколко коктейла с водка, преди да започне да се чувства зле и да се наложи да легне.

Според документите групата я отвела в стая за персонала, преди да я сложат да спи с помощта на физиотерапевт от групата.

Физиотерапевтът я оставил с включени светлини и „без да я съблича“. Съобщава се, че състезателят от Австралия пребивавал в съседна стая по време на предполагаемото нападение. След това се твърди, че австралийският състезател влязъл в стаята й и я изнасилил два пъти, докато била в безсъзнание, според прокурорите.