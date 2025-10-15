Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Г рета Тунберг твърди, че израелски пазачи са я били, оставили са мръсни графити по багажа ѝ и са скачали върху известната ѝ жабешка шапка по време на „мъчителен“ период в плен.

Шведската еко-активистка беше задържана за пет дни, след като нейната флотилия „Свобода“, насочена към Газа, е била прихваната от Израел, когато повече от 40 кораба се опитаха да нарушат морската блокада на анклава.

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица,

преди да бъдат заловени, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Тя беше задържана за пет дни в затвора Кецьот в пустинята Негев, обикновено използван за задържане на палестински затворници от службите за сигурност, обвинени в участие в терористична дейност, преди да бъде депортирана в Гърция на 6 октомври.

Тунберг, която първоначално заяви, че не иска да отклонява вниманието от страданията на палестинците, като се оплаква от условията в затвора си, твърди, че е била бита и малтретирана от израелски охранители.

Тя описа, че е била държана в килии, гъмжащи от буболечки, където е

получавала малко вода и е била обект на подигравки от страна на охранители и военни офицери, които са си правили селфита с нея – по-късно нарисували пенис и написали „курва“ на куфара ѝ.

Затворническите служители поставили знаме в ъгъла и „ме ритаха всеки път, когато знамето докосваше лицето ми“, каза тя пред шведския вестник Aftonbladet, добавяйки, че е получила „специално“ отношение. „След известно време ръцете ми бяха стегнати с кабелни връзки. Група охранители се наредиха на опашка, за да си направят селфита с мен, докато седях там“.

Тя се оплака, че на охранителите им липсва „емпатия и състрадание“ и многократно са си правили селфита по време на задържането ѝ. Тя каза, че ѝ е била дадена ограничена храна и чиста вода и е била принудена да пие от чешма близо до тоалетна, добавяйки, че няколко от нейните колеги задържани са се разболели.

22-годишната жена също така е нападнала израелски служители, че са я накарали да смени тениската си с надпис „Свободна Палестина“. „После ми скъсаха шапката с жаба, хвърлиха я на земята, скачаха върху нея и я ритаха и сякаш избпаднаха в истерия“, казва тя.

При един инцидент Грета твърди, че 60 задържани са били поставени в малка клетка на слънце, което е довело до припадък на хората.

„Тогава дойдоха охранители и казаха: „Ще ви обгазим“. Беше стандартно за тях да казват това. Те държаха газова бутилка и заплашваха, че ще я притиснат към нас“.

Тя се е изправила лице в лице и с крайнодесния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който я обвини, че е „терорист, който иска да убива еврейски бебета“.

Тунберг, която се завърна в родната си Швеция, където живее в комуна и яде изхвърлена храна, която взема от контейнерите за боклук, призна, че не знае какво се е случило с храната и лекарствата, които се е надявала да достави в Газа.

Еко-активистката беше посрещната като герой, след като кацна на международното летище в Атина след депортирането си. Тълпи от стотици поддръжници я аплодираха и скандираха „Свободна Палестина“ и „Да живее флотилията“, докато тя минаваше през тях, държейки букет цветя. Но тя разкри, че куфарът ѝ е бил вандализиран с рисунка на пенис и думите „Курвата Грета“.

Тунберг за първи път се опита да пробие военноморската блокада на Газа със своята Флотилия на свободата през юни, но беше бързо депортирана, след като беше заловена от израелските сили.

След като беше освободена от Израел след втория си опит, тя каза: „Лично аз не искам да споделям на какво съм била подложена, защото не искам да попадне в заглавията и „Грета е била измъчвана“, защото това не е историята тук“, добавяйки, че това, на което са били подложени, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват ежедневно.

Други членове на флотилията, задържани от Израел, твърдят, че са били подложени на малтретиране, включително лишаване от сън до побоища и насочени към главите им автоматични пушки.

Те също така твърдяха, че са били принуждавани да спят на пода, били са подлагани на обиди, пускали са им кучета и са били карани да гледат кадри от атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Някои казаха, че са забелязали, че израелските сили сякаш са се насочили към Тунберг за по-сурово отношение.

Бивши палестински задържани са направили твърдения за малтретирането, което са преживели в затвора, включително сексуално насилие, тежки побоища, медицинска небрежност и лишаване от храна и вода.

Израелското външно министерство преди това отхвърли всички твърдения за малтретиране на членове на флотилията като „нагли лъжи“, заявявайки, че „всички законни права на задържаните са напълно спазени“.

Израелското външно министерство публикува изявление, придружено от снимки на Тунберг на летището, в което се казва, че законните права на всички участници са били спазени и единственото насилие е свързано с активист, който е ухапал жена медик в израелския затвор Кецот.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че е „горд“ с начина, по който персоналът се е държал в Кецот. В изявление за активистите той каза: „Те трябва да се запознаят добре с условията в затвора Кецот и да се замислят, преди да се обърнат отново към Израел“.