Свят

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

15 октомври 2025, 17:33
Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор
Грета Тунберг   
Източник: БТА

Г рета Тунберг твърди, че израелски пазачи са я били, оставили са мръсни графити по багажа ѝ и са скачали върху известната ѝ жабешка шапка по време на „мъчителен“ период в плен.

Шведската еко-активистка беше задържана за пет дни, след като нейната флотилия „Свобода“, насочена към Газа, е била прихваната от Израел, когато повече от 40 кораба се опитаха да нарушат морската блокада на анклава.

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица,

преди да бъдат заловени, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Тя беше задържана за пет дни в затвора Кецьот в пустинята Негев, обикновено използван за задържане на палестински затворници от службите за сигурност, обвинени в участие в терористична дейност, преди да бъде депортирана в Гърция на 6 октомври.

Тунберг, която първоначално заяви, че не иска да отклонява вниманието от страданията на палестинците, като се оплаква от условията в затвора си, твърди, че е била бита и малтретирана от израелски охранители.

Тя описа, че е била държана в килии, гъмжащи от буболечки, където е

получавала малко вода и е била обект на подигравки от страна на охранители и военни офицери, които са си правили селфита с нея – по-късно нарисували пенис и написали „курва“ на куфара ѝ.

Затворническите служители поставили знаме в ъгъла и „ме ритаха всеки път, когато знамето докосваше лицето ми“, каза тя пред шведския вестник Aftonbladet, добавяйки, че е получила „специално“ отношение. „След известно време ръцете ми бяха стегнати с кабелни връзки. Група охранители се наредиха на опашка, за да си направят селфита с мен, докато седях там“.

Тя се оплака, че на охранителите им липсва „емпатия и състрадание“ и многократно са си правили селфита по време на задържането ѝ. Тя каза, че ѝ е била дадена ограничена храна и чиста вода и е била принудена да пие от чешма близо до тоалетна, добавяйки, че няколко от нейните колеги задържани са се разболели.

22-годишната жена също така е нападнала израелски служители, че са я накарали да смени тениската си с надпис „Свободна Палестина“. „После ми скъсаха шапката с жаба, хвърлиха я на земята, скачаха върху нея и я ритаха и сякаш избпаднаха в истерия“, казва тя.

При един инцидент Грета твърди, че 60 задържани са били поставени в малка клетка на слънце, което е довело до припадък на хората.

Тогава дойдоха охранители и казаха: „Ще ви обгазим“. Беше стандартно за тях да казват това. Те държаха газова бутилка и заплашваха, че ще я притиснат към нас“.

Тя се е изправила лице в лице и с крайнодесния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който я обвини, че е „терорист, който иска да убива еврейски бебета“.

Тунберг, която се завърна в родната си Швеция, където живее в комуна и яде изхвърлена храна, която взема от контейнерите за боклук, призна, че не знае какво се е случило с храната и лекарствата, които се е надявала да достави в Газа.

Еко-активистката беше посрещната като герой, след като кацна на международното летище в Атина след депортирането си. Тълпи от стотици поддръжници я аплодираха и скандираха „Свободна Палестина“ и „Да живее флотилията“, докато тя минаваше през тях, държейки букет цветя. Но тя разкри, че куфарът ѝ е бил вандализиран с рисунка на пенис и думите „Курвата Грета“. 

Тунберг за първи път се опита да пробие военноморската блокада на Газа със своята Флотилия на свободата през юни, но беше бързо депортирана, след като беше заловена от израелските сили. 

След като беше освободена от Израел след втория си опит, тя каза: „Лично аз не искам да споделям на какво съм била подложена, защото не искам да попадне в заглавията и „Грета е била измъчвана“, защото това не е историята тук“, добавяйки, че това, на което са били подложени, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват ежедневно.

Други членове на флотилията, задържани от Израел, твърдят, че са били подложени на малтретиране, включително лишаване от сън до побоища и насочени към главите им автоматични пушки.

Те също така твърдяха, че са били принуждавани да спят на пода, били са подлагани на обиди, пускали са им кучета и са били карани да гледат кадри от атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Някои казаха, че са забелязали, че израелските сили сякаш са се насочили към Тунберг за по-сурово отношение. 

Бивши палестински задържани са направили твърдения за малтретирането, което са преживели в затвора, включително сексуално насилие, тежки побоища, медицинска небрежност и лишаване от храна и вода.

Израелското външно министерство преди това отхвърли всички твърдения за малтретиране на членове на флотилията като „нагли лъжи“, заявявайки, че „всички законни права на задържаните са напълно спазени“. 

Израелското външно министерство публикува изявление, придружено от снимки на Тунберг на летището, в което се казва, че законните права на всички участници са били спазени и единственото насилие е свързано с активист, който е ухапал жена медик в израелския затвор Кецот.

Министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че е „горд“ с начина, по който персоналът се е държал в Кецот. В изявление за активистите той каза: „Те трябва да се запознаят добре с условията в затвора Кецот и да се замислят, преди да се обърнат отново към Израел“.

По темата

Източник: Daily Mail    
Грета Тунберг израелски затвор малтретиране флотилия Свобода Газа задържане палестински затворници нарушаване на блокада израелски служители отношение в затвора
Последвайте ни
Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

pariteni.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 56 минути

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 1 час

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Свят Преди 1 час

Първата им среща откакто ключовият съюзник на Кремъл Башар ал-Асад беше свален от власт

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 1 час

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 1 час

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 1 час

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Теодор-Чикагото и Гизем се присъединяват към новите си племена

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Британският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 2 часа

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 2 часа

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 3 часа

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 3 часа

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 3 часа

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; предстои до месец</p>

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

България Преди 3 часа

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

От Лудогорец разкриха кой е най-бързият играч в отбора (видео)

Gong.bg

Официално: Френки де Йонг удължи договора си с Барселона до 2029 година

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg