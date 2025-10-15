БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

Б НБ отчита тенденция към влошаване на фискалната позиция на страната в периода след 2020 г. в тримесечното издание на изследването "Икономически преглед".

В изследването са представени оценки за фискалната позиция на страната в контекста на цикличното развитие на икономиката.

Прогнозата на ЕК за икономиката на България не е много добра през 2025 г.

Оценките показват тенденция към влошаване на фискалната позиция през разглеждания период и дават индикация за провеждане на проциклична фискална политика, която стимулира вътрешното търсене и създава допълнителен инфлационен натиск в условията на възходяща фаза на бизнес и финансовия цикъл в икономиката, се посочва в съобщението.

Растежът на икономическата активност в България се ускорява през второто тримесечие на 2025 г. и възлиза на 3,5 процента на годишна база, като основните фактори за това са понижението на вноса на стоки и значителното ускоряване на растежа на правителственото потребление.

Основен положителен принос продължи да има частното потребление, което се повиши с 6,9 процента на годишна база в реално изражение, подкрепено от нарастването на заетостта и растежа на разполагаемия доход на домакинствата, докато приносът на нетния износ остана отрицателен, отбелязват от БНБ.

Посочва се още, че условията на пазара на труда остават много затегнати през второто тримесечие на годината. Заетостта се повиши с 3,7 процента на годишна база, а недостигът на работна ръка продължи да се увеличава до исторически високи нива. Тези фактори доведоха до силно повишение на номиналната компенсация на един нает с 18,5 процента на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлиза на 3,5 процента през август 2025 г. спрямо 2,1 процента в края на 2024 г. Ускорението е било определено основно от групите на храните и на услугите, при които годишната инфлация в последните месеци се задържа на нива от около 6-7 процента, отчитат от БНБ. Най-съществено влияние за ускоряването на инфлацията оказват нарастването на разходите за труд на единица продукция в комбинация със силното частно потребление.