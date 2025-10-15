България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

15 октомври 2025, 15:18
БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България
Източник: Георги Димитров/Vesti

Б НБ отчита тенденция към влошаване на фискалната позиция на страната в периода след 2020 г. в тримесечното издание на изследването "Икономически преглед".

В изследването са представени оценки за фискалната позиция на страната в контекста на цикличното развитие на икономиката.

Прогнозата на ЕК за икономиката на България не е много добра през 2025 г.

Оценките показват тенденция към влошаване на фискалната позиция през разглеждания период и дават индикация за провеждане на проциклична фискална политика, която стимулира вътрешното търсене и създава допълнителен инфлационен натиск в условията на възходяща фаза на бизнес и финансовия цикъл в икономиката, се посочва в съобщението.

Растежът на икономическата активност в България се ускорява през второто тримесечие на 2025 г. и възлиза на 3,5 процента на годишна база, като основните фактори за това са понижението на вноса на стоки и значителното ускоряване на растежа на правителственото потребление.

Основен положителен принос продължи да има частното потребление, което се повиши с 6,9 процента на годишна база в реално изражение, подкрепено от нарастването на заетостта и растежа на разполагаемия доход на домакинствата, докато приносът на нетния износ остана отрицателен, отбелязват от БНБ.

Посочва се още, че условията на пазара на труда остават много затегнати през второто тримесечие на годината. Заетостта се повиши с 3,7 процента на годишна база, а недостигът на работна ръка продължи да се увеличава до исторически високи нива. Тези фактори доведоха до силно повишение на номиналната компенсация на един нает с 18,5 процента на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

Брюксел очаква тази година растежът у нас да се ускори до 6%, а безработицата да намалее до 10,8%

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлиза на 3,5 процента през август 2025 г. спрямо 2,1 процента в края на 2024 г. Ускорението е било определено основно от групите на храните и на услугите, при които годишната инфлация в последните месеци се задържа на нива от около 6-7 процента, отчитат от БНБ. Най-съществено влияние за ускоряването на инфлацията оказват нарастването на разходите за труд на единица продукция в комбинация със силното частно потребление.

Източник: БТА, Анелия Цветкова    
БНБ икономика
Последвайте ни
Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Ограничават достъпа до имотни справки

Ограничават достъпа до имотни справки

pariteni.bg
Мога ли да заведа котката си на плажа?

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 10 минути

Намалението обхваща 2180 продукта

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 20 минути

Напрежението в региона значително се засили

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 1 час

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 1 час

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 1 час

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; предстои до месец</p>

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

България Преди 1 час

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 1 час

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 2 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

България Преди 2 часа

Вижте къде и кога приемните ще отворят врати

<p>Глобална заплаха: Концентрацията на СО<sub>2</sub> достигна рекордни нива през 2024 г.</p>

Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Свят Преди 2 часа

Концентрациите на СО2 сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Свят Преди 2 часа

Кристиано Роналдо с нов исторически рекорд – най-много голове в квалификациите за Световното, докато Англия осигури място за Мондиал 2026

<p>Ръст в&nbsp;стойността на малката потребителска кошница през септември, ето с колко</p>

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

Пари Преди 2 часа

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката

<p>Объркана поръчка предизвика кървава свада между 7 души</p>

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Свят Преди 2 часа

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Свят Преди 2 часа

дд

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

България Преди 2 часа

Семейство Томпсън били привлечени от идеята за евтин живот и приветливи хора, но сега твърдят, че реалността е съвсем различна

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

България Преди 2 часа

Тъжната новина съобщи синът му Мартин Зафиров

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Гибона за Добромир Жечев: Уникален българин

Gong.bg

Даниел Боримиров: Чувал съм само суперлативи за Добромир Жечев

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg