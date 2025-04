Жената, твърдяща, че е изчезналата Мади, отрече да е тормозила семейство Маккан

Ж ена, която твърди, че е Маделин Маккан, се обяви за невинна по обвинения в преследване на родителите на изчезналото момиче.

23-годишната Джулия Вандел е обвинена в това, че е извършвала телефонни обаждания, оставяла гласови съобщения, както и изпращала писма и съобщения в WhatsApp до Кейт и Гери Маккан.

Woman who claimed to be Madeleine McCann pleads not guilty to stalking missing girl's parents https://t.co/MRoSW2UAea