Любопитно

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

15 октомври 2025, 15:04
Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка
Източник: Getty Images

Б ившият съпруг на австралийската певица Сиа поиска повече от 250 000 долара месечна издръжка, според съдебни документи от САЩ. Известна с хитовете си като Chandelier и Titanium, поп звездата – чието пълно име е Сиа Фърлър – посочи „непреодолими различия“ като причина, когато подаде молба за развод от Даниел Бърнард през март, предаде ВВС

В съдебните документи Бърнард – бивш лекар – заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозния и висококласен начин на живот“, на който се е радвал по време на брака. Той твърди, че е „финансово зависим от Сиа“, след като напуснал работата си, за да управлява краткотраен медицински бизнес с нея, се казва в документите.

В съдебните заявления Бърнард посочва, че двойката, която се омъжи през декември 2022 г. и има 18-месечен син, е имала месечни разходи от над 400 000 долара за частни самолети, почивки, изискани вечери и няколко служители на пълен работен ден. „Никога не се налагаше да следим разходите си за живот“, пише той.

47-годишният мъж заяви, че временната заповед за издръжка, която иска, е „необходима“, защото Сиа, на 49 години, е била „основният източник на доходи в нашия брак“. Бивш радиационен онколог, Бърнард също посочи, че ще му се наложи да премине през няколко години обучение и да положи няколко трудни изпита, преди да може да поднови сертификата си и да практикува отново.

Той също така поиска допълнителни плащания, за да покрие съдебните разходи и разходите за съдебно счетоводство. Агентите на Сиа бяха потърсени за коментар.

Източник: BBC    
Сиа Развод Издръжка Даниел Бърнард Съдебни документи Знаменитости Финансови искания Луксозен начин на живот Финансова зависимост Поп звезда
Последвайте ни

По темата

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 20 минути

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 21 минути

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 1 час

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 1 час

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; предстои до месец</p>

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

България Преди 1 час

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 1 час

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 2 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

България Преди 2 часа

Вижте къде и кога приемните ще отворят врати

<p>Глобална заплаха: Концентрацията на СО<sub>2</sub> достигна рекордни нива през 2024 г.</p>

Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Свят Преди 2 часа

Концентрациите на СО2 сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Свят Преди 2 часа

Кристиано Роналдо с нов исторически рекорд – най-много голове в квалификациите за Световното, докато Англия осигури място за Мондиал 2026

<p>Ръст в&nbsp;стойността на малката потребителска кошница през септември, ето с колко</p>

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

Пари Преди 2 часа

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката

<p>Объркана поръчка предизвика кървава свада между 7 души</p>

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Свят Преди 2 часа

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Свят Преди 2 часа

дд

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

България Преди 2 часа

Семейство Томпсън били привлечени от идеята за евтин живот и приветливи хора, но сега твърдят, че реалността е съвсем различна

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

България Преди 2 часа

Тъжната новина съобщи синът му Мартин Зафиров

<p>Израел: Едно от телата, предадени от &quot;Хамас&quot;, не е на заложник</p>

Израел съобщи, че едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Свят Преди 2 часа

"Четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците“

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Гибона за Добромир Жечев: Уникален българин

Gong.bg

Даниел Боримиров: Чувал съм само суперлативи за Добромир Жечев

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg