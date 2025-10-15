Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Б ившият съпруг на австралийската певица Сиа поиска повече от 250 000 долара месечна издръжка, според съдебни документи от САЩ. Известна с хитовете си като Chandelier и Titanium, поп звездата – чието пълно име е Сиа Фърлър – посочи „непреодолими различия“ като причина, когато подаде молба за развод от Даниел Бърнард през март, предаде ВВС.

В съдебните документи Бърнард – бивш лекар – заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозния и висококласен начин на живот“, на който се е радвал по време на брака. Той твърди, че е „финансово зависим от Сиа“, след като напуснал работата си, за да управлява краткотраен медицински бизнес с нея, се казва в документите.

В съдебните заявления Бърнард посочва, че двойката, която се омъжи през декември 2022 г. и има 18-месечен син, е имала месечни разходи от над 400 000 долара за частни самолети, почивки, изискани вечери и няколко служители на пълен работен ден. „Никога не се налагаше да следим разходите си за живот“, пише той.

47-годишният мъж заяви, че временната заповед за издръжка, която иска, е „необходима“, защото Сиа, на 49 години, е била „основният източник на доходи в нашия брак“. Бивш радиационен онколог, Бърнард също посочи, че ще му се наложи да премине през няколко години обучение и да положи няколко трудни изпита, преди да може да поднови сертификата си и да практикува отново.

Той също така поиска допълнителни плащания, за да покрие съдебните разходи и разходите за съдебно счетоводство. Агентите на Сиа бяха потърсени за коментар.