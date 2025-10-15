Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

К им Кардашиян откровено разкри подробности за личния си живот след развода си с Кание Уест.

44-годишната Ким гостува в епизода от 15 октомври на подкаста на Алекс Купър „Call Her Daddy“, където сподели за „токсичната“ страна на отношенията си с рапъра, известен с хита „Stronger“.

„Имам проблем да си спомням само хубавите моменти“, призна Кардашиян, говорейки за миналите си връзки. „Аз съм човек, който умее да прощава, но откакто съм разведена, не съм имала толкова токсични отношения.“

Kim Kardashian Details 'Toxic' Marriage to Kanye West, Claims He'd Give Away Their Lamborghinis While Having an 'Episode' https://t.co/3hQ0ac7ARq — People (@people) October 15, 2025

Тя добави, че с възрастта е придобила по-зрял и уравновесен подход към любовта: „Мисля, че когато поостарееш, просто спираш да търпиш подобни глупости. Нямаш време за това.“

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г. Двамата се ожениха през май 2014 г. След раздялата си Ким имаше единствено дългосрочна публична връзка — с Пийт Дейвидсън, от октомври 2021 г. до август 2022 г.

В подкаста тя разказа подробно за края на брака си с 48-годишния Уест.

„Хората могат да кажат, че е имало признаци и че може би не съм ги виждала, не съм им обръщала внимание“, призна майката на четири деца. „Когато някой преживява първия си психически срив, искаш да бъдеш изключително подкрепящ, да му помогнеш да се справи и да бъдеш до него.“

Тя обаче добави, че Уест не е бил „склонен да прави промени“, които според нея биха били „изключително здравословни и полезни“.

Kim Kardashian spills on last straws that ended her marriage to Kanye West https://t.co/iMimkVpFbk pic.twitter.com/tiw84dHocM — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

„Наистина е трудно да продължиш връзка, която може да стане токсична“, каза Ким. „Когато имаш деца, е много по-трудно да си тръгнеш, отколкото да останеш. А това променя живота на всички завинаги.“

Кардашиян сподели, че е решила да си тръгне, за да даде положителен пример на децата си — Норт (12), Сейнт (9), Чикаго (7) и Псалм (6).

„Когато психичното ми здраве започна да се влошава и не можех да се грижа за децата си така, както е нужно — не можех да бъда присъстваща и фокусирана — осъзнах, че някой от нас трябва да бъде“, обясни тя. „Трябваше да се спася, за да бъда по-добра майка. Вярвам, че когато пораснат, ще разберат защо.“

Днес най-голямата ѝ дъщеря, Норт Уест, я подтиква отново да открие любовта. „Трябва да си намериш гадже!“, казала ѝ Норт. „Онзи ден ми каза: ‘Мамо, трябва да се омъжиш пак. Остаряваш, никой няма да издържи това!’ А аз просто я гледах и ѝ казах: ‘Какво?’ Тя ми го повтаря непрекъснато.“

Обръщайки се назад към брака си, Ким подчерта, че не съжалява за времето, прекарано с Уест.

„Връзка, продължила повече от десетилетие и дала четири прекрасни деца, не е провал“, заяви тя.

Като преломен момент в брака си тя посочи публичните изявления на музиканта срещу майка ѝ Крис Дженър и сестрите си, както и липсата на чувство за сигурност и хаотичните му финансови решения.

„Просто не се чувствах в безопасност — не физически, а емоционално или дори финансово“, сподели тя. „Искаше ми се просто да се прибера у дома, а имахме около пет Ламборгинита. Ако той преживяваше криза, на следващия ден всички ги нямаше. Питах: ‘Къде са колите? Къде е новата ми кола?’ А отговорът беше: ‘Раздал ги е на приятелите си.’ Не знаех какво ще заваря, когато се събудя — и това е наистина плашещо чувство.“

Уест публично призна, че е диагностициран с биполярно разстройство при излизането на албума си Ye през 2018 г. Това се случи след хоспитализация за „психиатрична спешност“ през ноември 2016 г., когато прекрати турнето си Saint Pablo. През 2020 г. източници на PEOPLE съобщиха, че рапърът е страдал от маниакални и депресивни епизоди, свързани с диагнозата му.

Ким е втората от семейството Кардашиян, която се появява в подкаста „Call Her Daddy“, след участието на сестра ѝ Клои през април.

Kim Kardashian claims she wasn't 'emotionally or financially safe' during 'toxic' marriage to Kanye West as she reveals rapper hasn't contacted their children for MONTHS and has destroyed her dating life https://t.co/d2PWihJwkP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 15, 2025

Предстоящите седмици ще бъдат натоварени за бъдещата адвокатка. На 23 октомври излиза седмият сезон на „Семейство Кардашиян“, а на 4 ноември е премиерата на новата ѝ правна драма „Всичко е честно“ (All’s Fair), в която участват още Наоми Уотс, Глен Клоуз, Нийси Наш-Бетс, Сара Полсън, Тейана Тейлър и други.

Освен с актьорски проекти, Ким се сблъсква и с лични предизвикателства. В предварителен преглед на новия сезон на „Семейство Кардашиян“ тя признава, че е получила „обаждане от разследващи“, според които „някой изключително близък до нея е нанесъл удар по живота ѝ“. В серия от клипове се вижда Ким, разстроена и на ръба на сълзите. В един момент тя казва, че е била „ужасена до смърт“, когато полицейска кола спира пред дома ѝ, заобиколен от снимачни екипи и зрители.

Ким описва новия сезон като „съвсем различен звяр“, тъй като ще включва както тежки моменти — например посещението ѝ в Париж, за да даде показания по делото за грабежа от 2016 г. — така и по-леки, като събирането ѝ с актьорите от „Всичко е честно“ в дома на майка ѝ Крис.