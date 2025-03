Обвиниха 60-годишна жена в преследване на семейството на Маделин Маккан

И зчезването на Мадeлин Маккан по време на семейна почивка в Португалия през 2007 г. остава един от най-известните случаи на изчезнали хора в света. В рамките на разследване за предполагаемо преследване на семейството на момичето 60-годишна жена беше обвинена.

Карън Спраг от Кардиф е изправена пред обвинение в преследване, причинило сериозна тревога или стрес, съобщиха от полицията на Лестършър.

Според властите предполагаемото престъпление е извършено в периода между 3 май 2024 г. и 21 февруари 2025 г.

Полицията потвърди, че Спраг е била арестувана в четвъртък и ще се яви пред магистратския съд в Лестър в петък.

Като част от същото разследване, 23-годишната Джулия Вандел също ще се яви в съда в същия ден.

Вандел, която е от Любин, Полша, беше арестувана на летището в Бристол миналия месец. Тя е обвинена в четири случая на преследване и е задържана под стража.

Твърди се, че е посещавала дома на семейство Маккан, както и че е извършвала телефонни обаждания и е изпращала писма и съобщения чрез WhatsApp.

Изчезването на тригодишната Маделин през май 2007 г. потресе света. Тя изчезна, след като родителите ѝ я оставиха заедно с братята и сестрите ѝ да спят в хотелската стая, докато вечеряха наблизо.

