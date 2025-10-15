Свят

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Намалението обхваща 2180 продукта

15 октомври 2025, 16:06
В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените
Източник: iStock photos/Getty images

Н ад 2000 продукта от основна необходимост ще се продават на средно 8 процента по-ниски цени, обяви генералният директор на Съюза на супермаркетите в Гърция Апостолос Петалас след среща с министъра на развитието Такис Теодорикакис, съобщи АНА-МПА.

Инициативата за това е на министерството, като целта ѝ е да убеди търговските вериги да намалят средната си печалба при тези продукти в полза на обществото и главно на уязвимите групи.

Минимум 50 храни с по-ниски цени от утре в големите вериги

Телевизия "Скай" уточнява че намалението обхваща 2180 продукта – 1074 хранителни стоки и 1106 от други категории. От общия брой 1356 са собствени марки на веригите, а 824 са марки на други компании. Намалените продукти обхващат около 10 процента от асортимента на супермаркетите.

Основни продукти за бита с фиксирана цена в Гърция

Пред Скай журналистът Никос Филипидис съобщи, че намалението на цените ще започне да се вижда по рафтовете на магазините към края на седмицата. Тези продукти трябва да бъдат специално означени и на етикета да бъде отбелязан процентът на намалението. Целта е по-ниските цени да се запазят поне до края на годината.

