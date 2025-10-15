Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Г ръцкият парламент обсъжда спорна трудова реформа, предложена от консервативното правителство, която при определени обстоятелства ще позволи въвеждането на 13-часов работен ден – ход, който предизвика остра реакция от страна на синдикатите и опозицията, предаде АФП.

Този месец синдикатите организираха две общонационални стачки, като хиляди работници протестираха срещу законопроекта, който според лявата партия „Сириза“ е „достоен за Средновековието“. Правителството настоява, че 13-часовият работен ден ще бъде изцяло доброволен, ще се прилага само в частния сектор и не повече от 37 дни в годината.

„Даваме възможност на работника да извършва допълнителна работа за същия работодател, без да губи време за пътуване и със 40% по-високо заплащане“, аргументира се в парламента министърът на труда Ники Керамевс. В страна, чието икономическо възстановяване след дълговата криза остава крехко, такава възможност вече съществува, но само когато работникът има двама или повече работодатели.

Гърция: Скоро с 13-часов работен ден?

Реформата е насочена основно към сектора на услугите, особено през натоварения летен туристически сезон, за да позволи на работодателите да избегнат наемането на допълнителен персонал. Опозицията и синдикатите обаче предупреждават, че работниците ще бъдат заплашени с уволнение, ако откажат да работят повече часове.

„Нашето психическо и физическо здраве, както и балансът между личния и професионалния живот, са ценности, които не могат да бъдат заменени с пари“, заяви по време на протест в Солун Стефанос Хацилиадис, старши член на синдиката на държавните служители ADEDY. „Да се узакони работа от сутрин до вечер не е нормално и обществото ни не може да го приеме. Това е варварство. Това е нечовешко“, допълни той.

Законният работен ден в Гърция в момента е осем часа, като е разрешено и платено извънредно работно време. Очаква се новият закон да бъде приет, тъй като управляващата партия разполага със 156 депутати в 300-местния парламент. Лидерът на „Сириза“ Сократис Фамелос обвини правителството, че „установява истинско трудово средновековие“.

Керамевс от своя страна критикува „злоупотребата с термина ‘13-часов работен ден’“, тъй като той създава впечатление, че всички ще бъдат принудени да работят по 13 часа на ден. Според нея мярката ще важи само за „до 37 дни годишно, или около три дни месечно“ и единствено на доброволна основа.

Синдикатите предупреждават, че правото на задължителна 11-часова почивка между смените ще бъде сериозно застрашено, особено заради времето, което работниците отделят за пътуване до работа. „Работата по 13 часа на ден означава, че не остава никакво време за нормален живот – за приятели, семейство“, казва 37-годишният техник Димитрис Полизоидис.

29-годишната служителка в магазин София Георгиаду определя мярката като „нова опит да се легализира модерното робство“. „Реално не можеш да откажеш – винаги намират начин да наложат каквото искат“, добавя Мария, 46-годишна служителка в строителна компания.

Според данни на Евростат гърците вече работят средно по 39,8 часа седмично, при средно 35,8 часа за ЕС. Зад тези цифри обаче се крият значителни неравенства, а заплатите остават изключително ниски. Работещите в туристическия сектор, като сервитьори и готвачи, често имат удължени работни дни през пиковия сезон – понякога без нито един почивен ден.

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица в сектори с високо търсене, включително туризма.