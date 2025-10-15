Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

А ктьорът от култовата комедия „Сам вкъщи“ Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец, съобщава New York Post.

Пожарната служба на окръг Вентура съобщи пред TMZ, че на 7 октомври е реагирала на сигнал от жилище в Сомис, Калифорния, където е било необходимо лице да бъде прегледано от екип пожарникари и транспортирано до близка болница.

По информация на TMZ, това лице е бил именно Даниел Стърн. Източници на изданието уточняват, че актьорът вече е изписан и се възстановява. Представител на Стърн потвърди новината, заявявайки, че той „сега се справя добре“. От изданието The Post също са потърсили коментар от пожарната служба на окръг Вентура и представителя на актьора.

Даниел Стърн стана световноизвестен с ролята на неудачния крадец Марв Мърчинс в култовата комедия „Сам вкъщи“ (1990) на режисьора Крис Кълъмбъс, редом до Маколи Кълкин и Джо Пеши. Две години по-късно излиза и продължението – „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“.

Днес Стърн е далеч от шумния живот на Холивуд. Той живее спокойно в ранчото си в Калифорния със съпругата си Лор Матос, с която имат три деца.

„Спечелих достатъчно пари, за да не ми се налага да работя“, сподели актьорът пред списание People миналата година. „Спечелих достатъчно пари и съм доста пестелив... Купих къщата в брой. Купих колите в брой. Купих всичко наведнъж, защото като актьор никога не знаех дали ще продължа да изкарвам пари. И казах на жена си: ‘Колко пари трябва да вложа в банката, за да можем да живеем от лихвите и да не ми се налага да работя?’ Тя каза: ‘Успяхме.’“

„Това беше нещо от сорта на: ‘Добре, Дан, сега можеш да кажеш каквото си поискаш.’ И си помислих: ‘Какво ще правя сега? Да гоня ли още роли или нещо подобно?’“, добави Стърн. Актьорът споделя, че решението му да се „отдръпне“ от Холивуд е било мотивирано от желанието да избяга от „непреодолимия натиск“ на живота в светлината на прожекторите.

Интересното е, че Стърн не е гледал „Сам вкъщи“ от премиерата му през 1990 г.

„Виждал съм откъси, сцени, когато случайно го дават по телевизията – и изведнъж се появявам, падайки върху играчките или нещо подобно“, разказва той. „Но какво, да седна и да се гледам?“, шегува се актьорът. „Обичам филма. Страхотен е. Знам сценария отвътре и отвън.“