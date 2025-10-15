България

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Извършени са претърсвания и изземвания на адреси

15 октомври 2025, 15:58
Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена
Акцията в

Акцията в "Пътна полиция" - Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани
Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?
Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър
Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото
Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството
Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София
Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Ч етирима души са арестувани във връзка с трансгранично пране на пари във връзка със спортни мероприятия, част от национални и световни календари на съответните федерации, и свързаните с това залози. Това каза прокурор Ангел Кънев на брифинг на Софийска градска прокуратура, Национална следствена служба и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ във връзка с Европейски заповеди за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за корупция и пране на пари, както и манипулиране на резултати от спортни мероприятия.

Задържаните са българи, като някои от тях имат и друго гражданство. Извършени са претърсвания и изземвания на адреси, обясни прокурор Кънев. Той добави, че те не са на най-ниското ниво в престъпната мрежа, в която участват множество лица.

Предстои в рамките на следващите 72 часа прокуратурата да внесе искания в съда за постоянното задържане на четиримата, обвиняеми във Франция, каза още той.

Става дума за престъпна дейност в период от няколко години, уточни следовател Мариан Маринов.

Източник: БТА, Константин Костов    
Пране на пари Манипулиране на спортни резултати
Последвайте ни
Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Ограничават достъпа до имотни справки

Ограничават достъпа до имотни справки

pariteni.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 20 минути

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 21 минути

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 58 минути

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 1 час

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 1 час

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 1 час

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 1 час

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 1 час

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 2 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

България Преди 2 часа

Вижте къде и кога приемните ще отворят врати

<p>Глобална заплаха: Концентрацията на СО<sub>2</sub> достигна рекордни нива през 2024 г.</p>

Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Свят Преди 2 часа

Концентрациите на СО2 сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Свят Преди 2 часа

Кристиано Роналдо с нов исторически рекорд – най-много голове в квалификациите за Световното, докато Англия осигури място за Мондиал 2026

<p>Ръст в&nbsp;стойността на малката потребителска кошница през септември, ето с колко</p>

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

Пари Преди 2 часа

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката

<p>Объркана поръчка предизвика кървава свада между 7 души</p>

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Свят Преди 2 часа

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Свят Преди 2 часа

дд

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

България Преди 2 часа

Семейство Томпсън били привлечени от идеята за евтин живот и приветливи хора, но сега твърдят, че реалността е съвсем различна

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Гибона за Добромир Жечев: Уникален българин

Gong.bg

Даниел Боримиров: Чувал съм само суперлативи за Добромир Жечев

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg