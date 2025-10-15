Сирийският президент в Москва, говори с Путин

С ирийският президент Ахмед ал-Шараа заяви, че иска да „преосмисли“ отношенията между Дамаск и Москва, по време на среща с руския президент Владимир Путин в Кремъл – първата им откакто ключовият съюзник на Кремъл Башар ал-Асад беше свален от власт миналата година, предаде АФП.

Пред камерите Путин приветства Шараа топло, но зад закрити врати се очакваше сирийският лидер да настоява Русия да екстрадира Асад, който избяга в Москва след свалянето си. Двамата също трябваше да обсъдят бъдещето на стратегически важните руски военни бази в Сирия – военноморската база в Тартус и авиобазата „Хмеймим“, чиято съдба е несигурна след превземането на страната от бунтовниците.

Русия беше ключов съюзник на Асад по време на 14-годишната гражданска война в Сирия, предоставяйки решаваща военна помощ, която му позволи да се задържи на власт. Но той беше свален през декември миналата година при офанзива, водена от ислямистките сили на Шараа, и оттогава Москва приютява него и семейството му.

В началото на срещата Шараа призна историческите връзки между двете държави, но подчерта необходимостта от ново начало, докато Сирия се опитва да се завърне на международната сцена. „Стремим се да възстановим и преформулираме тези отношения така, че Сирия да бъде независима, суверенна, с гарантирана териториална цялост и стабилност в сферата на сигурността“, каза той на Путин.

Руският лидер от своя страна изтъкна „специалните отношения“, които двете държави са изграждали „в продължение на десетилетия“. И двамата лидери обаче не споменаха Асад или военните бази – основните спорни точки в отношенията между Москва и Дамаск.

Сирийски правителствен представител съобщи преди срещата, че Шараа ще поиска Путин да предаде Асад, когото Русия твърди, че защитава по „хуманитарни съображения“. „Шараа ще поиска от руския президент да предаде всички лица, извършили военни престъпления и намиращи се в Русия, най-вече Башар ал-Асад“, заяви източникът, пожелал анонимност.

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди по-рано тази седмица, че сваленият лидер все още живее в Москва. „Предоставихме убежище на Башар ал-Асад и семейството му по чисто хуманитарни причини. Няма никакъв проблем с пребиваването му в столицата ни“, каза Лавров на форум.

Военната намеса на Русия в подкрепа на Асад обърна хода на гражданската война, след като Москва се включи активно през 2015 г. Руски самолети нанесоха масирани удари по територии, контролирани от бунтовниците, включително в северозападната провинция Идлиб, която в по-късните години на конфликта беше под контрола на ислямистката групировка „Хаят Тахрир аш-Шам“ (HTS), водена от Шараа.

По време на правителствената офанзива през 2019 г. за възстановяване на контрола над части от провинцията, Москва извърши стотици въздушни удари, които причиниха значителни жертви и разрушения, включително на цивилна инфраструктура като училища, болници, пазари и жилищни сгради.

Русия също така посредничи за сключването на така наречените „споразумения за помирение“ между правителствените сили и опозиционните фракции в различни части на Сирия, което доведе до евакуацията на десетки хиляди цивилни и бойци в Идлиб. Групировката HTS, ръководена от Шараа, обаче не беше сред тях и през 2020 г. Москва я включи в списъка си с признати „терористични организации“.