Опасна гъбична инфекция развиват болни от COVID-19 в Оман

Ж ивотозастрашаваща гъбична инфекция развиват пациенти с Ковид-19 в Оман, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

За първи път лекарите в страната са диагностицирали при болни от новия коронавирус и мукормикоза - инфекция, известна и като черни гъбички.

