​Историята на картите за игра: От древен Китай до световната мания на Покемон

В свят, изпълнен с безкрайни забавления, едни от най-простите и трайни източници на забавление могат да бъдат открити в тестето карти за игра.

В продължение на векове те заемали специално място в сърцата и ръцете на хората по целия свят. Историята на картите за игра обхваща различни култури, епохи и континенти - от ръчно рисуваните карти на китайската династия Т'ан до хартиено-пластмасовите карти за размяна с Покемони.

The original Pokémon? A visual (ancient) history of trading cards 🔗 https://t.co/9Hb2fhSZaU — National Geographic (@NatGeo) November 3, 2023

Когато миналия месец компанията "Уолт Дисни" отпразнува своя 100-годишен рожден ден, всеки можеше да участва в тази вековна традиция с новата дигитална игра с карти на TikTok.

Каква изобщо е историята на картите за игра?

Китай 600-1600 г. от н.е.

Не е ясно кога и къде са били изобретени картите за игра, но те били популяризирани в Китай преди повече от хиляда години. Сведения за "карти домино" съществуват още по времето на династията Т'ан, продължила от 618 до 907 г. сл.

MECHANIMALS playing cards. The epic and the history of playing cards in a fabulous edition - https://t.co/PbcPPUMKCH #playingcards pic.twitter.com/G5CLh75zYK — Max Playing Cards (@maxplayingcards) June 15, 2022

Някои историци обаче твърдят, че картите за игра са се наложили през X век. Така или иначе, тези карти първоначално са били ръчно рисувани върху хартия или пергамент.

Египет 1300-1500 г.

От Китай картите за игра вероятно са били пренесени в Близкия изток по Пътя на коприната.

Едно тесте карти датира от времето на Мамлюкския султанат в Египет, чието съществуване приключва през 1517 г. Тези ръчно изрисувани карти са украсени със сложни калиграфски стихове и вероятно са принадлежали на заможен собственик. Те били украсени с комплекти от монети, чаши, мечове и стикове за поло. Всяка боя е съдържала 13 карти, включително три изцяло мъжки карти: крал, лейтенант и втори лейтенант.

Италия, Испания и Франция 1400-1700 г.

Съществуват широки спекулации за това как картите за игра в крайна сметка са стигнали до Европа, казва историкът Питър Ендеброк. Но повечето историци са съгласни, че те се появили внезапно към края на 1300 г., като вероятно били въведени от войници от епохата на кръстоносните походи.

"The reality is that playing cards have undergone a radical transformation since their first beginnings several centuries ago." To read The History of Playing Cards: The Evolution of the Modern Deck by Endersgame, click the link below! https://t.co/9JPk6oTb5J pic.twitter.com/VMXnxPQawx — Shuffled Ink (@ShuffledInk) October 19, 2022

Европейците обичали тези карти. Ръчно рисувани и със сложен дизайн, картите за игра първоначално са били луксозна стока, популярна сред богатите. Печатарските преси и шаблоните обаче в крайна сметка помогнали да се опростят шарките върху картите и да станат по-достъпни за по-широка публика. През XV в. картите за игра се срещали по всички вътрешни търговски пътища на континента.

През Средновековието картите за игра започнали да се използват за гадателски цели, което била една значителна промяна в използването им. Например колодата "Таро", първоначално предназначена за състезателни игри с карти, по-късно се превърнала в инструмент за гадаене.

Американски спортисти и знаменитости 1800-1900 г.

Американските печатари започнали да правят свои собствени копия. В крайна сметка американците въвели картите джокер във френските тестета около 1860 г.

Многоцветният печат в началото на века направил търговските карти още по-популярни. Въпреки че картите не са свързани с конкретни продукти, компаниите започнали да ги включват в опаковките като своеобразна награда за потребителите. По времето, когато бейзболът се превърнал в професионален спорт, спортните търговски картички се отпечатвали и продавали в бонбонени кутии и тютюневи изделия.

Update - The podcast is still in development & will hopefully be recording soon. The history of Tarot isn’t as straight forward as it seems, for it encapsulates the history playing cards, art, printing, & ideas of how people relate to their world. Stay tuned. pic.twitter.com/UF6VnSggQ3 — Tarot’s History (@HistoryTarot) March 24, 2022

Хората започнали да събират тези карти и да си ги разменят помежду си. През 30-те години на ХХ в. компаниите започнали да отпечатват факти за спортистите върху бейзболни картички и да ги продават в опаковки дъвки. До 1949 г. дъвките Topps включвали в продуктите си картички на спортисти, кинозвезди и ловци на едър дивеч. През 80-те години на ХХ век хората започнали да гледат на спортните карти като на ценни колекционерски предмети, въпреки ниската им парична стойност.

Покемон 1990-те години - настояще

В края на XX век картите за размяна се превърнали в игра. През 1993 г., докато работел по докторската си дисертация по математика в Университета на Пенсилвания, Ричард Гарфийлд измислил "Magic: The Gathering", която днес е една от най-известните игри за трейдинг.

По същото време дизайнер на игри и илюстратор в Япония предложил на Nintendo игра, наречена "Pocket Monsters". През 1996 г. "Pocket Monsters", която по-късно е преименувана на "Pokémon", била пусната като видеоигра и се продала в милиони копия.

Месеци по-късно била издадена придружаваща игра с карти за размяна, която съдържала 102 илюстрирани карти. Една година след излизането на Pokémon в САЩ, през 1998 г., играта с карти "Pokémon Trading Card Game" е представена в Северна Америка от същата компания, създала "Magic: The Gathering". Днес са отпечатани повече от 30 милиарда карти Pokémon.