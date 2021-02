Най-древните настолни игри

“Човекът е напълно човек, само когато играе”. Тази сентенция на Фридрих Шилер, която е изписана на националния стадион „Васил Левски“, е показателна за отношението на повечето хора към игрите. Истината е, че те заемат важно място в човешката история. Още от дълбока древност хората са обичали да играят на различни игри – особено настолни. Колко стари всъщност са тези забавления? И кои игри са най-древни? Ето и отговорите на тези въпроси:

Шах

Повечето от вас вероятно смятат, че шахът е изключително древен, но в сравнение с останалите игри, споменати в тази статия, той може дори да бъде определен като модерен. Мнозинството историци са на мнение, че шахът е измислен в Индия през 6 век, но има и такива, които смятат, че родината на популярната игра всъщност е Китай. Нейните правила са претърпели известни промени през вековете, като съвременната версия е придобила окончателния си вид през 15 век в Европа. За предшественик на шаха се смята т. нар. чатуранга. В тази древна игра са били използвани четири вида фигури – пехота, кавалерия, слонове и колесници. По-късно те са се превърнали в познатите ни днес пешки, коне, топове и офицери.

Garry Kasparov vs. Deep Blue: The historic chess match between man and machine https://t.co/JlP3DEIb6C — The Washington Post (@washingtonpost) December 6, 2020

Дама

Дамата е толкова стара игра, че никой няма представа къде точно е създадена тя. Една от най-старите дъски за игра е открита в древен храм в Египет и се предполага, че е създадена през 1400 г. пр. н. е. Това, което се знае със сигурност, е, че дамата се радвала на сериозна популярност в Древен Рим, а оттам била разпространена из цяла Европа. Играта била любима на свещениците и монасите. Особено впечатляващ е фактът, че нейните правила не са се променили значително през вековете, което означава, че днес имаме възможността да се забавляваме с игра, измислена преди около 3400 години!

Го

Според една легенда, играта го е създадена от китайския император Яо (2356 – 2255 г. пр. н. е.), който искал да покаже на своя син колко важни са дисциплината, балансът и концентрацията. В продължение на векове тя била разпространена единствено в Източна Азия. Особено популярна била в Япония, където и получила своето име. Днес, тя се играе по цял свят. Характеризира се с прости правила, но много дълбока стратегия. Смята се, че възможните ходове са около два пъти повече от предполагаемия брой атоми във Вселената. Това прави създаването на компютърна програма, която да е добър играч, много сложна задача (през 2016 г. изкуствен интелект за пръв път побеждава професионален играч на го).

Мехен

Създадена в Древен Египет, мехен е хазартна игра, използвана в различни ритуали и церемонии, която не спира да разпалва въображението на археолозите. Причината е, че не е ясно какви точно са били правилата й. Дъската за игра е с формата на змия, навита на спирала. Предполага се, че играчите трябвало да преместят шест стъклени топчета до нейната глава и после да ги върнат обратно до опашката й. Те разполагали и с фигури на лъвове и лъвици, които можели да „изяждат“ топчетата. Дъска за мехен е открита в гробница, датираща от 2770 – 2650 г. пр. н. е. Самата игра е кръстена на божеството Мехен, изобразявано като змия, увиваща се около бога на слънцето Ра.

Ancient Egyptian board game Mehen, named for the snake that protects souls journeying in the underworld. We don't know what the rules were. pic.twitter.com/sjQKbkXIq2 — 🖋Forest of Symbols♎️ (@AldousAsterion) February 15, 2021

Кралската игра на Ур

Измислена в Месопотамия преди близо 4600 г., Кралската игра на Ур (древен град на територията на съвременен Ирак) напомня в някои отношения на таблата. Две дъски за игра били открити от британския археолог сър Чарлз Леонард Уоли през 1920 г. по време на разкопки в Ур. Подобни дъски са открити и в Египет (в гробницата на Тутанкамон) и Индия. Историците са успели да разберат правилата на играта благодарение на открита плочка с клинописни надписи от Вавилон, датираща от 177 – 176 г. пр. н. е. Благодарение на тази находка, днес съществува модерна версия на Кралската игра на Ур.

Табла

Таблата е една от най-популярните и обичани игри по цял свят. Освен това, тя е и една от най-древните. През 2004 г. при разкопки в Иран беше открита дъска за игра на възраст около 5000 г. Изработката й е впечатляваща – тя е направена от абанос и украсена с тюркоази и ахати. Едни от най-старите правила на таблата, за които има запазени свидетелства, пък са създадени през 480 г. във Византийската империя. Любопитна подробност е, че въпросните правила са почти идентични с днешните.

Сенет

Според повечето историци, най-старата настолна игра в света е сенет. Тя е създадена в Древен Египет, а дъски за игра са открити в археологически обекти, датиращи от 3500 г. пр. н. е. Какви са били правилата на тази древна игра е въпрос, на който няма категоричен отговор. Тимъти Кендал и Робърт Чарлс Бел са авторите на съвременна версия на сенет, като правилата й са базирани на древни текстове, в които се споменава играта. Освен дъска и фигурки, направени от слонова кост, мрамор и дърво, в нея са включени и четири малки плоски клечки (всяка от тях е черна от едната страна и бяла от другата), изпълняващи ролята на зар.

