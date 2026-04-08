„Дано вдигне...“: Джей Ди Ванс се обади на Тръмп пред 5000 унгарци

В сърцето на Будапеща международната политика се превърна в истинско риалити шоу. Датата е 7 април 2026 г., а поводът – „Денят на приятелството“. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс стои на трибуната пред близо 5000 унгарци, дошъл да подкрепи своя политически събрат Виктор Орбан броени дни преди съдбоносните избори на 12 април.

Но голямата изненада не беше в подготвената реч. Тя беше в джоба на Ванс.

„Дано вдигне...“: Технологичният гаф, който се превърна в триумф

„Преди да започна, имам един специален гост, който поиска да му се обадя“, обяви развълнувано 41-годишният Ванс. Последва момент на искрена човешка неловкост, който само американската политика може да поднесе. При първия опит телефонът на Доналд Тръмп отиде директно на гласова поща.

„Окей, нека опитаме още веднъж. Трябва ми добър сигнал тук“, не се предаде Ванс, докато тълпата следеше всяко негово движение. „Звъни, това вече е прогрес!“. Десет секунди по-късно, под бурните възгласи на присъстващите в „МТК Спортпарк“, от високоговорителя се чу познатият глас на 79-годишния американски президент.

„Г-н Президент, вие сте на линия с около 5000 унгарски патриоти и мисля, че те ви обичат дори повече от Виктор Орбан“, пошегува се Ванс. Отговорът на Тръмп не закъсня: „Не мога да повярвам!“.

Тръмп за „фантастичния“ Орбан

В разговора, който се проведе само часове след като Тръмп отправи безпрецедентни заплахи към Иран, американският лидер не спести суперлативи за унгарския премиер

„Той е фантастичен човек, имаме невероятни отношения“, заяви Тръмп. „Помнете това – той не позволи на хората да щурмуват страната ви и да нахлуват в нея, както направиха други, които честно казано съсипаха държавите си“.

Тръмп подчерта, че подкрепата му не е просто жест на любезност, а оценка за свършеното: „Той запази страната ви добра... Свърши фантастична работа и нека ви кажа – харесвам го много, но ако не мислех, че си върши работата добре, нямаше да правя такова обаждане. САЩ са с него докрай“.

Битка срещу „бюрократите от Брюксел“

Посещението на Джей Ди Ванс в Будапеща обаче не беше само емоция и телефонни шеги. То беляза рязък завой в американската дипломация – открита намеса в чужди избори в подкрепа на лидер, често обвиняван в твърде близки връзки с Москва.

Пред медиите Ванс беше безпощаден към Европейския съюз, наричайки действията на Брюксел срещу Унгария „позорни“. „Това, което се случва по време на тази кампания, е един от най-лошите примери за външна намеса в избори, които съм виждал“, заяви вицепрезидентът.

Според него еврократите се опитват да разрушат унгарската икономика и енергийна независимост само защото „мразят този човек“ (бел. ред. Орбан). Ванс дори отиде по-далеч, обвинявайки елементи от украинското разузнаване в опити да „наклонят везните“ на вота в САЩ и Унгария.

„Нелибералната демокрация“: Едно дългогодишно приятелство

Връзката между Тръмп и Орбан не е случайна. Унгарският премиер беше първият европейски лидер, подкрепил Тръмп още през 2016 г. Неговата концепция за „нелиберална демокрация“ – със строг контрол над миграцията, атаки срещу либералните институции и скептицизъм към международните организации – се превърна в идеологическо огледало на движението MAGA (Make America Great Again).

Въпреки мощната подкрепа от Вашингтон и обявяването на „Златен век“ в отношенията между двете страни от държавния секретар Марко Рубио, Орбан е изправен пред сериозно предизвикателство. Проучванията показват, че неговата партия „Фидес“ изостава с двуцифрен резултат от опозиционния кандидат Петер Мадяр.

Дали харизмата на Тръмп и пламенната защита на Джей Ди Ванс ще бъдат достатъчни, за да обърнат вота на 12 април? Светът очаква отговора в неделя, но едно е ясно – в Будапеща съдбата на Европа и бъдещето на американското влияние се сблъскаха в един единствен телефонен разговор.