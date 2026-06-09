Джей Ди Ванс сложи стилен кокошарник в резиденцията си

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс добави нов елемент към резиденцията си в Американската военноморска обсерватория: елегантен кокошарник, декориран със зелени детайли и кръгла кула, напомняща на самата Викторианска къща.

Кокошарникът, заедно с една дузина пиленца, беше дарен от Carolina Coops, компания от Северна Каролина, известна с премиум предложенията си. Инсталацията е завършена на 29 май и е проектирана така, че да отразява архитектурата на основната сграда. Собственикът на компанията, Матю Дюбоаз, изрази задоволство от възможността да допринесе за „място с история и значимост“.

Проектът е реализиран без използване на публични средства, според източник, запознат с детайлите. Резиденцията е била домакин на семейно събитие, където младежи от 4-H са демонстрирали на деца грижата за новопристигналите пилета.

Традицията вицепрезидентите да оставят своя отпечатък върху имота датира от 1977 г.; Джо Байдън е добавил градина, Майк Пенс – кошери, а Камала Харис – розов тапет в библиотеката. По-рано, през 1991 г., Дан Куейл е осигурил отопляем басейн.

Завръщането на отглеждането на кокошки в дворовете е забележима тенденция в САЩ. Според проучване от 2025 г. на American Pet Products Association, 11 милиона американски домакинства вече имат кокошки.

Ванс често коментира високите цени на яйцата като индикатор за инфлацията, която приписва на предишното управление. Той дори споменава, че двамата му синове консумират около 14 яйца всяка сутрин.

Дюбоаз сподели, че е инструктирал екипа си да създаде проект, който семейство Ванс ще хареса. Дизайнерът е черпил вдъхновение от XIX в., пресъздавайки характерната кула и зелени акценти. Изборът на 12 пиленца е финалният щрих към новото им домакинство. Дюбоаз описва момента като „американска мечта“, особено след като е видял лицето на вицепрезидента да грее от щастие.