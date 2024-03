Историческият костюм на мистър Дарси продаден за рекордна сума

В ероятно най-известната мокра риза в историята на телевизията беше продадена за 20 000 британски лири (25 000 щатски долара), но без да е включена водата, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Бялата ленена дреха, носена от Колин Фърт в ролята на мистър Дарси в телевизионната адаптация на "Гордост и предразсъдъци" на Би Би Си от 1995 г., беше основен артикул на търг на филмови и телевизионни костюми в Лондон.

Костюмът на Фърт - включващ ботуши, бричове от молескин и кадифена жилетка, беше продаден за двойно повече от най-високата предварителна оценка от 10 000 британски лири (12 700 щатски долара) по време на търга, организиран от аукционната къща "Кери Тейлър".

Общата сума е 25 000 британски лири (32 000 щатски долара), след като към нея се прибави таксата на аукционната къща, отбелязва Асошиейтед прес.

Сцената, в която героят, изигран от Фърт, излиза от езерото и изненадва Елизабет Бенет (Дженифър Ел), някога беше обявена за най-запомнящия се телевизионен момент във Великобритания.

По-късно тя беше пресъздадена в "Бриджъртън" в сцена с участието на британския актьор Джонатан Бейли. Фърт препраща към изпълнението си и с други свои роли в "Наистина любов" и "Бриджит Джоунс: "На ръба на разума".

