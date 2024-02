Спрял в момента на детонацията: Часовник от Хирошима е продаден за над 31 000 долара

Ч асовник, разтопен по време на ядрената бомбардировка над Хирошима на 6 август 1945 г., бе продаден за над 31 000 щатски долара на търг, съобщи Асошиейтед прес.

A watch that melted during the atomic blast over Hiroshima, Japan, sells at auction | Click on the image to read the full story https://t.co/v6SyUZLjjH

Стрелките му са спрели в момента на детонацията на атомната бомба над японския град - в 8:15 часа местно време, посочиха организаторите на търга от бостънската аукционна къща RR Auction. Той бе купен за 31 113 щатски долара от клиент, предпочел да остане анонимен.

Часовникът е открит сред руините след нападението в Хирошима от британски войник, който бил на мисия за осигуряване на спешни доставки и оценка на нуждите от реконструкция в града, посочват организаторите на търга.

p3 san: Watch that melted in Hiroshima bombings sells for $31,000

The watch, frozen in time at 8.15 am when the bomb was detonated, was recovered from the ruins of Hiroshima and sold alongside other historically significant artifacts,https://t.co/UVdovFa42e - completed