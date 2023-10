Истински, нетрадионен шедьовър: Италия е поискала от Лувъра да й върне древни амфори

И талия настоява Франция да й върне седем древни амфори, които в момента са част от колекцията на Лувъра в Париж, предаде ДПА.

Министърът на културата Дженаро Санджулиано заяви в неделя в Рим, че артефактите са били откраднати от мафията в пристанищния град Остия, след което са били продадени. Предметите датират от четвърти до шести век пр. Хр.

(2023/07/13) Italy calls on the Louvre to return seven of its archaeological objects | Le Monde https://t.co/Wlj2BsLpyR