Любопитно

Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

Френски инженер помисли, че е жертва на телефонна измама, след като научи, че притежава шедьовър от 1941 г.

15 април 2026, 10:50
Източник: getty images

И нженер от Париж се събуди като собственик на шедьовър на Пабло Пикасо, оценяван на над 1 милион евро. Късметлията спечели платното в благотворителна томбола, която събра впечатляващите 11 милиона евро за борба с болестта на Алцхаймер.

Ари Ходара, 58-годишен инженер и почитател на изкуството, научил щастливата новина във вторник по време на видео разговор с аукционна къща „Кристис“ (Christie's) в Париж.

„Откъде да знам, че това не е шега?“, попитал той, когато му съобщили, че вече притежава творба от 1941 г. на испанския майстор.

Организаторите обявиха, че са продадени над 120 000 билета на цена от 100 евро всеки. Така кампанията е генерирала около 11 милиона евро приходи. Жребият е третото издание на инициативата „1 Пикасо срещу 100 евро“ (1 Picasso for 100 euros), основана през 2013 г.

Наградата: Музата на великия художник

Тазгодишната награда е „Tête de Femme“ (Глава на жена) – портрет (гуаш върху хартия), изпълнен в емблематичния стил на Пикасо. Картината изобразява неговата партньорка и муза, френската сюрреалистка Дора Маар.

Победителят: Ари Ходара, билет номер 94 715.

Той купил билета си през уикенда, след като случайно разбрал за конкурса.

„Бях изненадан, това е всичко. Когато участваш в такова нещо, не очакваш да спечелиш... Но съм много щастлив, защото се интересувам от живопис“, сподели Ходара пред аукционерите.

Изкуство с кауза

Френската журналистка Пери Кошен организира томболата с подкрепата на семейството на Пикасо и неговата фондация. Тя отбеляза, че е „прекрасно“ победителят да живее именно в Париж, въпреки че билети са продавани в десетки държави по света.

„Ще ни бъде много лесно да доставим картината, така че сме доволни“, допълни тя. Градът е и мястото, където самият Пикасо е живял и работил през по-голямата част от живота си.

Къде отиват парите?

  • 1 млн. евро: За „Опера Галери“ (Opera Gallery) – досегашният собственик на картината.
  • Останалите средства: Дарение за френската Фондация за изследване на Алцхаймер.

„Тази инициатива е още една тухла в градежа, за да може един ден Алцхаймер да бъде нищо повече от лош спомен“, заяви Оливие дьо Ладусет, ръководител на фондацията.

История на томболата

Това не е първият случай, в който обикновени хора се сдобиват с безценни платна:

  • 2013 г.: 25-годишен американец спечели първото издание. Средствата бяха вложени в опазването на ливанския град Тир (обект на ЮНЕСКО).
  • 2020 г.: 58-годишна италианска счетоводителка грабна голямата награда, след като синът ѝ подарил билет за Коледа. Приходите тогава бяха насочени към санитарни проекти в училища и села в Камерун, Мадагаскар и Мароко.
Източник: BBC    
Руски хакери компрометирали имейли на украински прокурори и служители в България

Руски хакери компрометирали имейли на украински прокурори и служители в България

Кейти Пери с първа реакция след обвиненията в сексуално посегателство на Руби Роуз

Кейти Пери с първа реакция след обвиненията в сексуално посегателство на Руби Роуз

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

„Щом убива трева, убива и рак“: Странната теория на Доналд Тръмп за газираните напитки

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

pariteni.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 5 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 4 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 3 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 5 часа
Последни новини

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Свят Преди 11 минути

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

Технологии Преди 18 минути

Малко преживявания са по-плашещи за мотоциклетиста от заклащане на мотора при висока скорост, често наричано „смъртоносно клатушкане“, „смъртоносен резонас“

Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

България Преди 38 минути

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов

Терапия за рак „рестартира“ тялото на жена след години на отчаяние

Терапия за рак „рестартира“ тялото на жена след години на отчаяние

Любопитно Преди 1 час

Първоначално разработена за лечение на определени видове рак на кръвта, CAR-T терапията сега се тества срещу автоимунни заболявания, причинени от неправилно функциониращи имунни клетки. Ранните резултати показват, че тя може да бъде способна да доведе някои пациенти до дълготрайна ремисия

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

България Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

България Преди 1 час

Ударили са се румънски бус и лек автомобил

Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Любопитно Преди 1 час

Karol G разкри емоционалната причина да татуира собственото си лице върху ръката си. Латино дивата споделя за трудния път към върха и защо Риана и Селена Кинтанила са нейните най-големи вдъхновения в живота и кариерата

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Технологии Преди 1 час

Ако връзката не е толкова бърза, колкото трябва, обикновено смятаме, че е заради слаб обхват или друг външен фактор. Възможно е обаче неправилни настройки на мобилния телефон да са в основата на всичко и могат да се оправят сравнително лесно

,

Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

Свят Преди 1 час

След 30 години мълчание: Израел и Ливан седнаха на масата за преговори във Вашингтон

<p>Слънцето ще плаща сметките ви&nbsp;-&nbsp;енергийна схема с безплатен ток шокира потребителите във&nbsp;Великобритания</p>

Великобритания въвежда стимули за използване на електроенергия при излишък от възобновяеми източници

Свят Преди 1 час

Новата схема стимулира домакинствата да използват електроуреди в периоди на високо производство от възобновяеми източници

FT: Иран е използвал китайски спътник за прецизни удари по американски обекти

FT: Иран е използвал китайски спътник за прецизни удари по американски обекти

Свят Преди 1 час

Апаратът се нарича TEE-01B

Координационният съвет с последна информация за подготовката на вота

Координационният съвет с последна информация за подготовката на вота

Парламентарни избори Преди 1 час

Остават четири дни до изборите за ново Народно събрание

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

Любопитно Преди 1 час

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха връзката си! Звездата от „Ренегат“ сподели архивна снимка от 1983 г. и цитат от Библията, обявявайки романса си с иконата от „Мелроуз Плейс“. Феновете са в еуфория от новата холивудска двойка.

Кралица Елизабет II с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания

Книга разкрива: Елизабет II тайно се подигравала на Мелания Тръмп и Нанси Рейгън

Любопитно Преди 2 часа

,

Спад на сделките с имоти след бума на продажби през миналата година

България Преди 2 часа

България е четвърта в ЕС по ръст на цените на имоти

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Лападатов от Hell’s Kitchen: Сънувах, че ще отпадна още предната вечер! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Лападатов споделя, че участието му не е било случайно - цели три години е преследвал тази цел и не се е отказвал, докато не я постигне

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Лападатов от Hell’s Kitchen: Най-важното е да обичаш себе си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Камен Донев: Смехът като урок по живот

Edna.bg

Тони Кроос се оказа прав: Барселона не може да спечели ШЛ с този стил

Gong.bg

Сабаленка облече синьо палто и каза: Щях да съм боксьорка или модел

Gong.bg

Андрей Гюров: Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове

Nova.bg

Емил Дечев: Камионът, запушил тунел на „Хемус“, е собственост на партиен активист и бивш член на СИК

Nova.bg