Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

И нженер от Париж се събуди като собственик на шедьовър на Пабло Пикасо, оценяван на над 1 милион евро. Късметлията спечели платното в благотворителна томбола, която събра впечатляващите 11 милиона евро за борба с болестта на Алцхаймер.

Ари Ходара, 58-годишен инженер и почитател на изкуството, научил щастливата новина във вторник по време на видео разговор с аукционна къща „Кристис“ (Christie's) в Париж.

„Откъде да знам, че това не е шега?“, попитал той, когато му съобщили, че вече притежава творба от 1941 г. на испанския майстор.

Организаторите обявиха, че са продадени над 120 000 билета на цена от 100 евро всеки. Така кампанията е генерирала около 11 милиона евро приходи. Жребият е третото издание на инициативата „1 Пикасо срещу 100 евро“ (1 Picasso for 100 euros), основана през 2013 г.

Наградата: Музата на великия художник

Тазгодишната награда е „Tête de Femme“ (Глава на жена) – портрет (гуаш върху хартия), изпълнен в емблематичния стил на Пикасо. Картината изобразява неговата партньорка и муза, френската сюрреалистка Дора Маар.

Победителят: Ари Ходара, билет номер 94 715.

Той купил билета си през уикенда, след като случайно разбрал за конкурса.

„Бях изненадан, това е всичко. Когато участваш в такова нещо, не очакваш да спечелиш... Но съм много щастлив, защото се интересувам от живопис“, сподели Ходара пред аукционерите.

Изкуство с кауза

Френската журналистка Пери Кошен организира томболата с подкрепата на семейството на Пикасо и неговата фондация. Тя отбеляза, че е „прекрасно“ победителят да живее именно в Париж, въпреки че билети са продавани в десетки държави по света.

„Ще ни бъде много лесно да доставим картината, така че сме доволни“, допълни тя. Градът е и мястото, където самият Пикасо е живял и работил през по-голямата част от живота си.

Къде отиват парите?

1 млн. евро: За „Опера Галери“ (Opera Gallery) – досегашният собственик на картината.

За „Опера Галери“ (Opera Gallery) – досегашният собственик на картината. Останалите средства: Дарение за френската Фондация за изследване на Алцхаймер.

„Тази инициатива е още една тухла в градежа, за да може един ден Алцхаймер да бъде нищо повече от лош спомен“, заяви Оливие дьо Ладусет, ръководител на фондацията.

История на томболата

Това не е първият случай, в който обикновени хора се сдобиват с безценни платна: