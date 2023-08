Испанска катедрала твърди, че е дом на Свещения Граал, и може би е права

С поменете ли Свещения Граал, много хора веднага ще се сетят за "Монти Пайтън и Свещеният Граал", но в Испания има църква, която наистина претендира, че е дом на Свещения Граал. В катедралата на Валенсия посетителите могат да видят реликва, за която се твърди, че е истинска.

В катедралата на Валенсия има и други забележителни реликви, както и произведения на изкуството от епохата на Ренесанса. Посещението ѝ е едно от най-важните неща, които трябва да направите, ако сте във Валенсия. В Испания се намира и катедралата в Севиля, която някога е била най-голямата в света, а днес в нея се намира гробът на Христофор Колумб. Но докато разглеждат Валенсия, пътешествениците могат да се съсредоточат върху откриването на тайните на Свещения Граал.

The Cathedral in Valencia claims to have the Holy Grail (the cup used by Christ at the Last Supper). Whether it is or not is not important for it is not the cup that gives life, but rather what is on it for every time we receive Holy Communion we receive Jesus Christ Himself! pic.twitter.com/63xtzNKnNo — Fr. Len Plazewski (@FrLen) July 15, 2023

Какво представлява Свещеният Граал?

Свещеният Граал (или Свещената Чаша) е загадъчната чаша, която Исус е използвал на Тайната вечеря. Някои традиции твърдят, че тя има чудодейна лечебна сила, а понякога дори осигурява вечна младост. Свещеният Граал заема важно място в британските артуриански предания. Свещеният Граал се е превърнал в един от най-разпознаваемите символи на християнството.

THE LAST SUPPER: Leonardo da Vinci's painting which was completed in 1498, depicts Jesus Christ's final meal with his disciples. A masterpiece of High Renaissance art, it's renowned for its striking realism and depth, showcasing da Vinci's genius.



Painted on a dining hall wall… pic.twitter.com/AJ5xAPHVam — notorious stuff (@notorious_stuff) July 22, 2023

Историята разказва, че Йосиф от Ариматея е използвал същата чаша, от която е пил Исус на Тайната вечеря, за да улови кръвта му при разпятието. Записано е, че Йосиф от Ариматея произхожда от гръцкия колониален град Кирена в днешна Либия.

Свещеният Граал или Свещената Чаша е обект на много писания и филми. Това е артефактът, който се търси във филма от 1989 г. "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход" (филм, който превръща йорданския град Петра в популярна туристическа дестинация).

Наистина ли в испанската катедрала във Валенсия се намира Свещеният Граал?

Никой не знае къде се намира Свещеният Граал и дали изобщо някога е съществувал.

The fate of the Holy Grail is unknown. Ownership has been attributed to various groups (including the Knights Templar). There are cups claimed to be the Grail in several churches like the Valencia cathedral. — occultbot (@0ccultbot) May 16, 2023

Въпреки това Би Би Си отбелязва, че артефактът в катедралата във Валенсия е с подходящи размери, материал и история, за да бъде Свещеният Граал. Размерът и обемът му са подходящи за традиционните еврейски чаши за кидуш от този период. Чашата кидуш е била чаша за благословия и е вероятно този тип чаши да са били използвани по време на Тайната вечеря.

Чашата в катедралата се състои от две части - чаша, която е изработена от червеникавокафяв камък ахат, който е поставен върху издълбан златен реликварий.

Катедралата твърди, че е събрана съвкупност от доказателства, които сочат, че това наистина е единственият и неповторим Свещен Граал.

Възраст: от II или I век пр. н. е.

Място на произход: Египет или Палестина

The first Holy Grail to be considered the real one is currently in Valencia, Spain, and it was even validated by two popes (John Paul II and Benedict XVI), who used it in official ceremonies. pic.twitter.com/z3tnNhi9Zd — Untold Bibile Stories (@UnBibleStories) March 2, 2023

Изследвания от 60-те години на ХХ век сочат, че чашата наистина датира от II или I в. пр. н. е. и че произхожда от Древен Египет или Палестина (този вид ахат се среща само в този регион). Златният реликварий датира от XI в., което предполага, че той е бил почитана реликва за дълъг период от време.

Историята на чашата от катедралата във Валенсия е, че тя е взета от свети Марк (който е бил ученик на Петър), избягал от римската обсада на Йерусалим през 70 г. от н. е. Той я занесъл в Рим и там тя станала притежание на първите папи. В крайна сметка един от папите, папа Сикст II, го изпраща на съхранение в Испания, тъй като по онова време в Рим не е било безопасно.

Това, което е по-добре документирано, е, че тя е използвана за отслужване на литургии от папа Йоан Павел II и папа Бенедикт XVI.

I attended public mass with Pope Benedict in Valencia in 2006. He used the Holy Grail chalice itself, which is kept in Valencia cathedral. It was probably the most surreal weekend of my life. So many snipers in my building! https://t.co/jmFdZRSVd4 — Caroline Barbie (@Writer_Caroline) January 1, 2023

Посещение на катедралата във Валенсия и разглеждане на Свещения Граал

В наши дни Свещеният Граал в катедралата на Валенсия може да бъде видян от посетителите. Това не е единствената реликва, която катедралата твърди, че притежава от Исус. Тя твърди, че притежава и парче от истинския кръст и трън от короната на Исус.

В катедралата се съхраняват и важни произведения на изкуството от испанския Ренесанс, а в катедралния музей има творби на Маела и Гоя. В катедралния музей са изложени до 90 произведения от различни стилове (готика, ренесанс, маниер).

Самата катедрала е в готически стил. Строежът на катедралата започва през 1272 г. Тя заема място, на което някога е имало римски храм, а по-късно и мавританска джамия.

Докато са там, посетителите могат да се изкачат на кулата Мигелете (207 стъпала) и да се насладят на панорамна гледка към града.

В Испания се намират и много други предполагаеми християнски реликви. Може би най-известната от тях е катедралата Сантяго де Компостела, в която се твърди, че е гробът на свети Яков.