"Искам да предизвикам красотата": 56-годишната Памела Андерсън отново позира без грим

П амела Андерсън не се нуждае от блясък, за да се чувства уверена.

Актрисата от “Спасители на плажа" показа натуралното си лице за брой 24 на списанието “CR Fashion Book”.

Тя позира уверено в поредица от тоалети, включващи прозрачен костюм с дълги ръкави от The Attico, съчетани с бели обувки на ток Schiaparelli и гривни от Pandora.

Pamela Anderson, 56, goes makeup-free once more for gorgeous ‘CR Fashion Book’ spread https://t.co/TlkxUUeKWX pic.twitter.com/yfadpylWMU