"Интервю с вампир" се завръща

В ампирите на писателката Ан Райс се завръщат, този път на малкия екран, съобщи "Варайъти".

Бестселърът на Райс "Интервю с вампир" ще послужи за основа на поредица, която ще бъде излъчена през 2022 г. от телевизия й Ей Ем Си и стрийминг платформата Ей Ем Си плюс.

Съобщението идва след като миналата година компания Ей Ем Си Нетуъркс придоби правата за 18 произведения на Ан Райс, сред които "Интервю с вампир" (1976), продълженията му от серията "Вампирски хроники", както и книги от поредицата "Вещиците".

‘Interview With the Vampire’ Series Ordered at AMC https://t.co/OyBZFTrQag