Индианците навахо са загрижени за космическа мисия на САЩ до Луната

С АЩ скоро ще изстрелят първия си космически кораб, който ще се опита да кацне на Луната без никакви проблеми след ерата "Аполо", в рамките на историческо сътрудничество с частния сектор, но не всички празнуват.

Индианците навахо, най-голямото коренно племе в Америка, изрази загриженост относно наличието на кремирани човешки останки в спускаемия апарат, като нарече мисията "оскверняване" на Луната, която заема свещено място в тяхната култура.

На 8 януари базираният в Питсбърг спускаем апарат "Сапсан" на Astrobotic ще се качи на гигантска ракета "Вулкан Кентавър" на United Launch Alliance, която ще извърши първото си пътуване в рамките на търговско партньорство с НАСА, целящо да спести средства на американската космическа агенция.

Научните инструменти на "Перегрин" ще изследват радиацията на лунната повърхност, което ще помогне на НАСА да се подготви по-добре за мисиите с екипаж, които ще се проведат там по-късно това десетилетие в рамките на програмата "Артемида".

