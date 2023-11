Имате лош сън? Ето къде може да се крие проблемът

Н ово проучване показва, че специфични модели в ДНК могат да определят дали ще развием безсъние, съобщава Мейлонлайн.

Изследователи от Нидерландия са събрали генетична информация от 2500 неродени бебета и са ги проследили до 15-годишна възраст, като са измервали режима им на сън.

Те установили, че при тийнейджъри с гени, за които е известно, че влияят на съня, вероятността да се събудят през нощта е по-голяма от тази при техни връстници без тези ДНК конфигурации.

Генетичната предразположеност към непълноценни модели на сън вече е била доказана при възрастни. Учените са идентифицирали мутации в гени като NPSR1 и ADRB1, които могат да доведат до безсънни нощи.

Последните открития обаче показват, че генът за „лош сън“ е активен през целия живот на човека.

