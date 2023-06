"Малко ме е страх": Бившата на Мъск показа "извънземен белег" (СНИМКИ)

Г раймс продължава пътуването си към "напълно извънземно тяло", като дебютира с няколко нови татуировки - и един избит зъб - в публикация в Instagram в събота.

35-годишната Граймс написа под снимката си: "Alien scars by @zhenja_tttr" (Белези на извънземни от @zhenja_tttr), като добави емотиконка на планета и тагна художника на татуировки Zhenja, докато приканваше феновете да изгледат новата ѝ песен "Welcome to the Opera".

На снимките тя е с екстремен руж по бузите и клепачите, като в позата с отворена уста разкрива избит зъб.

Същия ден тя показа няколко снимки на страховития си червен дизайн на краката, като в същото време написа за новата си песен и видеоклип "токсичен хорър псевдовикториански гей космически романс".

През януари майката на две деца - която има общ син и дъщеря с Елон Мъск - сподели своите "продължителни усилия да има изцяло извънземно тяло", което е "покрито с бяло мастило", а новият ѝ дизайн на гърдите със сигурност изглежда отговаря на неземната карта.

Изглежда, че феновете са със смесени чувства относно новите ѝ татуировки, като един от тях написа: "Това просто изглежда като корейско писмо, разбъркано... какви извънземни белези."

Друг пък каза: "Момиче... малко ме е страх."

Друг потребител на Instagram добави: "Никога не съм си мислил, че някой ще си татуира разширени вени на крака, но ето, че си тук".

Други пък харесаха външния вид на Граймс, като феновете коментираха: "Новите ти "извънземни белези" изглеждат толкова зле" и "Ааааа татуировката на крака !" с емотиконка на пламък.

Changed my body from the way God made it,

It reflects my altered mind. pic.twitter.com/CNxuq59VLy — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) June 10, 2023

Други пък фокусираха вниманието си върху назъбения ѝ преден зъб, като една забележка, която гласеше: "Момиче, зъбите ти добре ли са".

В събота Граймс разясни ситуацията със зъбите си в Twitter, като написа: "Да, предният зъб е счупен, от инцидента с гмуркане на сцената в Япония през декември. Не потърсих медицинска помощ навреме. Захапката ми заздравя неправилно, така че бях предупредена, че ще се счупят много. Но ми харесва външният вид."