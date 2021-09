Илон Мъск се е разделил с приятелката си Граймс

И лон Мъск и приятелката му - канадската певица Граймс, са "полу-разделени", след като са били заедно три години, заяви самият Мъск пред медиите.

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX и певицата остават в добри отношения и ще полагат взаимно грижи за едногодишния им син, който се казва X Æ A-Xii Musk, пише Page Six, визирайки думите на Мъск.

Elon Musk and Grimes break up after three years together https://t.co/thpXSqUnWp via @pagesix